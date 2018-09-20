赵新菊：66岁“草根司令” 每天忙碌而快乐

近日，66岁的赵新菊骑着电动三轮车在关林商贸城忙着替商户拉货，兜里的电话一直响个不停。15年前，她开始往返各个商铺之间拉货，由于为人实在热情，加上在同行中年龄最大，赵新菊被大伙儿称为“草根司令”，不少人遇事爱找她说道说道。

赵新菊在取要送的货物

近日，66岁的赵新菊骑着电动三轮车在关林商贸城忙着替商户拉货，兜里的电话一直响个不停。15年前，她开始往返各个商铺之间拉货，由于为人实在热情，加上在同行中年龄最大，赵新菊被大伙儿称为“草根司令”，不少人遇事爱找她说道说道。

“嫂子，12点前帮我把东西送过去，车等着呢！”11时许，赵新菊接到电话赶到一家卖女装的店铺，对方一边叮嘱，一边把货物放到三轮车上。“放心吧，我比你还着急，误不了事儿。”赵新菊应和着，解开绑在车架上的绳子固定好货物。“一二三，起！”她嘴里喊着号子骑车出发，10分钟后，把东西送到了指定地点，又返回关林商贸城继续拉。

赵新菊是洛龙区赵村人，年轻时和丈夫一起做卖猪的生意，练出了一身力气。“一头猪200多斤，我一趟车能拉两头。”赵新菊笑着说。

随着孩子们长大成人、成家，赵新菊的年龄也大了，为了照顾家里和方便带孙辈，15年前，她干起了现在的营生。“第一天拉货，我就挣了12块钱。”赵新菊说，那时候还是脚蹬三轮车，跑一趟1块钱，初次成功让她备受鼓励，于是便坚持下来。

关林商贸城最红火的时候，拉货的人有100多个，赵新菊在他们中间是年龄最大的，也正因如此，她被大伙儿称为“草根司令”。“他们看我年龄最大，遇事愿意跟我说。”赵新菊笑着告诉记者，拉货这么多年，年轻的同行都挺尊重她，有时候还帮忙搭把手。

“她成天脸上挂着笑，这一片的人都爱找她说话。”张女士已在关林商贸城做了十几年的生意，也是赵新菊的老主顾。她说，赵新菊没事的时候，喜欢到几家熟识的店铺串门，看到谁心情不好就主动聊几句，遇上夫妻拌嘴了也愿意劝两句。“她喜欢开玩笑，闹一闹，笑一笑，事儿就过去了。”张女士说。

时间长了，赵新菊和不少商户都成了朋友，有的商户需要拉货时总愿意找她，有人买了好吃的东西专门留一份，等她来店里拉货的时候吃。赵新菊也是个热心肠，帮人搬家、拉小件货物经常顺路帮忙，对方给钱也推脱不要。

除了拉货，赵新菊还是村里排鼓队的队长，每逢节庆日和谁家办喜事，她总会和姐妹们一起前往助兴。她说，自己拉货并不是完全为了挣钱，与其天天待在家里，不如出来跑跑锻炼身体，心情好了也是一种享受。（洛阳晚报记者 李岚/文 李卫超/图）