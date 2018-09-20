洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

赵新菊：66岁“草根司令” 每天忙碌而快乐
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-19 09:48

　　赵新菊在取要送的货物

　　近日，66岁的赵新菊骑着电动三轮车在关林商贸城忙着替商户拉货，兜里的电话一直响个不停。15年前，她开始往返各个商铺之间拉货，由于为人实在热情，加上在同行中年龄最大，赵新菊被大伙儿称为“草根司令”，不少人遇事爱找她说道说道。

　　“嫂子，12点前帮我把东西送过去，车等着呢！”11时许，赵新菊接到电话赶到一家卖女装的店铺，对方一边叮嘱，一边把货物放到三轮车上。“放心吧，我比你还着急，误不了事儿。”赵新菊应和着，解开绑在车架上的绳子固定好货物。“一二三，起！”她嘴里喊着号子骑车出发，10分钟后，把东西送到了指定地点，又返回关林商贸城继续拉。

　　赵新菊是洛龙区赵村人，年轻时和丈夫一起做卖猪的生意，练出了一身力气。“一头猪200多斤，我一趟车能拉两头。”赵新菊笑着说。

　　随着孩子们长大成人、成家，赵新菊的年龄也大了，为了照顾家里和方便带孙辈，15年前，她干起了现在的营生。“第一天拉货，我就挣了12块钱。”赵新菊说，那时候还是脚蹬三轮车，跑一趟1块钱，初次成功让她备受鼓励，于是便坚持下来。

　　关林商贸城最红火的时候，拉货的人有100多个，赵新菊在他们中间是年龄最大的，也正因如此，她被大伙儿称为“草根司令”。“他们看我年龄最大，遇事愿意跟我说。”赵新菊笑着告诉记者，拉货这么多年，年轻的同行都挺尊重她，有时候还帮忙搭把手。

　　“她成天脸上挂着笑，这一片的人都爱找她说话。”张女士已在关林商贸城做了十几年的生意，也是赵新菊的老主顾。她说，赵新菊没事的时候，喜欢到几家熟识的店铺串门，看到谁心情不好就主动聊几句，遇上夫妻拌嘴了也愿意劝两句。“她喜欢开玩笑，闹一闹，笑一笑，事儿就过去了。”张女士说。

　　时间长了，赵新菊和不少商户都成了朋友，有的商户需要拉货时总愿意找她，有人买了好吃的东西专门留一份，等她来店里拉货的时候吃。赵新菊也是个热心肠，帮人搬家、拉小件货物经常顺路帮忙，对方给钱也推脱不要。

　　除了拉货，赵新菊还是村里排鼓队的队长，每逢节庆日和谁家办喜事，她总会和姐妹们一起前往助兴。她说，自己拉货并不是完全为了挣钱，与其天天待在家里，不如出来跑跑锻炼身体，心情好了也是一种享受。（洛阳晚报记者 李岚/文 李卫超/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·宝宝吃了辅食，是否需要清洁口腔？
  • ·自查！能做这10个动作说明身体真心好
  • ·防止宝宝得“暖气病”，专家教你这么做
    		•
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
        弯腰能摸地，抬腿踢过头，天天骑车买菜，爱玩智能产品……您能想到，这是一位年过九旬的老人的日常生活吗？9...
  • ·宠物洗牙还真是个精细活儿
  • ·精彩的旅行生活从60岁开始
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳“万鸿园”经适房项目135套余房接...
  • 明日22时起，洛阳华山路陇海铁路桥南...
  • 洛阳市建成1100多个电动汽车充电桩
  • 洛阳600余名专职保通员：坚守一线 确...
  • 惊心7秒！男子拦停大货车救出车下的老汉
  • 洛阳市委常委班子召开专题民主生活会 ...
  • 汝阳：高山雪景美如画
  • 记者实验：自发热食品安全吗？
  • 洛阳快递业发展的“黄金时代”（纪念...
  • “市民之家”段供热管网抢修完成
    		•
    百姓呼声
    咨询：父母的房产过户给子女需要准备啥材料
    咨询：新生儿医保卡必须要换新？怎么办理
    精彩图片
    汝阳：高山雪景美如画
    赵新菊：66岁“草根司...
    洛阳600余名专职保通员...
    栾川县叫河镇：收获的喜悦
    精彩热帖

    守望

    西苑冬韵

    初冬畅游万安山

    美韵--创意片
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605