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遇家庭矛盾 多些宽容与克制
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-19 09:48

　　15日，一年轻女子因家庭矛盾跳河，老城派出所民警和市神龙水上义务搜救队队员赶到现场，将轻生女子救起。

　　家庭是人生港湾，家庭矛盾对人的伤害有多大，从其引发的“自伤型”“报复型”事件可见一斑。化解家庭矛盾是种能力和本领，能力强弱、本领大小决定了家庭的幸福度和走向。

　　“家和万事兴”是句老话，也是真理。古人说：“家人有过，不宜暴怒，不宜轻弃；此事难言，借他事隐讽之；今日不悟，俟来日再警之。”充满和气的家如春风解冻、暖阳化冰，万事岂能不顺？

　　“和”是宽容。对家人宽容并保持适当距离，在有些人看来有些陌生：在家人面前还需作假？宽容不是作假，而是为家人的习好、感受、尊严留有余地，允许对方有“小嗜好”“小毛病”。

　　“和”是克制。克制是对个人言行的限制，过日子多做事、少抱怨，多赞美、少指责，多自省、少要求，这样的人别说幸福家庭离不了，不管走到哪儿都受欢迎。

　　拥有化解家庭矛盾的能力得靠平时多学习、多思考，遇事多向内看、多为家人着想。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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