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河南尹张全义：皇后想认张大人为义父
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 洛阳名人  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-11-19 09:58

　　朱温被杀，其子朱友珪即位，张全义被任命为国计使，掌管天下钱粮。

　　张全义终于可以长长地出一口气了，因为朱温在位时，时不时地想杀他。

　　1 “你这个老太婆不要再说了”

　　《旧五代史》里记载，朱温执政后期“猜忌宿将”，好几次想除掉张全义。张全义小心谨慎，对朱温曲意逢迎，又是献铠甲、马匹，又是献金银珠宝，工作上也不敢有任何闪失。

　　另外，张全义有一个有勇有谋的老婆。

　　《洛阳搢绅旧闻记》里记载：“梁祖猜忌王(齐王张全义)，虑为后患，前后欲杀之者数四，夫人储氏面请梁祖得免……”

　　史载，储氏每次进宫，一有机会就替丈夫申辩。有一次，朱温因某件事怒不可遏，急召张全义进宫。储氏一看不对，跟着进了皇宫，对朱温厉声说：“张全义不过是一个种田的老头，30余年来，在洛阳劝课农桑，协助陛下创业。现在，他年老齿衰，行将就木，这样一个人，大家却对他疑神疑鬼，为什么？”

　　朱温被说得哑口无言，只好讪笑道：“我没有杀他之心，你这个老太婆不要再说了。”

　　2 “我虽然老了，但还能为陛下抵御侵略者”

　　朱友珪一点儿也不比他爹好。他做了皇帝后，“遂为荒淫，内外愤怒”，他的弟弟、均王朱友贞趁机联络袁象先等人，密谋发动叛乱。

　　公元913年，袁象先等率领禁军冲入宫中，杀死朱友珪。朱友贞即位，史称后梁末帝。

　　公元917年，张全义被任命为西都留守，不久又被任命为天下兵马副元帅。

　　末帝昏乱，疏远旧臣，宠信小人，致使朝廷在与晋王李存勖(xù)的战斗中连吃败仗。

　　后唐建立后，李存勖出兵进攻后梁，后梁末帝任命大将王彦章为北面招讨使，段凝为招讨副使，率军抵抗。

　　段凝想做一把手，便用厚礼贿赂张汉杰、赵岩，张、赵二人进谗言，末帝便舍弃王彦章，任命段凝为北面招讨使，“于是宿将愤怒，士卒亦不服”。

　　张全义也很愤怒，向末帝进谏：“作为天下兵马副元帅，我虽然老了，但还能为陛下抵御侵略者。段凝的功名不足以服人，大家对此议论纷纷，恐怕要给朝廷带来忧患。”

　　末帝没有采纳张全义的建议。几个月后，后唐军队围攻开封，自知无力回天后，朱友贞逼部下将自己杀死，后梁灭亡。

　　3 “妾身想认张大人为义父”

　　后唐建立，李存勖对张全义特别尊重。

　　第一，他命令皇子将张全义当兄长看待。

　　第二，他打算挖朱温的坟，破棺烧尸。张全义上书阻拦：“朱温虽是国家的仇人，但他已经死了，诛灭他全家已经够了，就不要再破棺烧尸了吧。”李存勖听取张全义的意见，只铲了朱温坟上的阙室，砍了坟上的树木。

　　第三，张全义请求他把京都迁到洛阳，他接受了。

　　岂止皇帝跟张全义关系好，连皇后都来凑热闹。

　　公元924年冬的一天，李存勖和皇后来到张家，张全义设宴招待。酒喝到兴头上，皇后突然跟李存勖撒娇：“妾身从小失去父母，想认张大人为义父，请您答应。”

　　张全义惶恐不安，极力推辞，但拗不过皇后再三坚持，只好答应。从此，皇后和张全义每天都派遣使者往来问候，从未间断。

　　张全义在后唐受到尊崇，先被封为魏王，后被封为齐王，还被任命为中书令、河南尹并兼领河阳。

　　在河南尹任上，他做了一件让时人不齿的事情。

　　河南县令罗贯为人刚直，为政不避权豪，伶人、宦官都讨厌他。张全义也看不惯他，派人去告诉皇后，皇后和伶人、宦官一起诋毁罗贯，致使罗贯惨遭杖杀。

　　公元926年，魏州发生兵变，张全义力荐成德军节度使李嗣源率兵平叛，但李嗣源到魏州后与叛军合流。

　　张全义闻变，忧惧不食而死，终年75岁。（洛阳晚报记者 陈旭照）

　　(本系列结束)
[ 责任编辑：史戎戎]
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