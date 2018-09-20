嵩县：“沉睡”土地转成脱贫资本

初冬时节，深山中的嵩县大坪乡流涧峪村，冷风嗖嗖。只要有空，该村党支部副书记孙建西总喜欢来到村西一块68亩的空地上，认真查看、盘算。

初冬时节，深山中的嵩县大坪乡流涧峪村，冷风嗖嗖。只要有空，该村党支部副书记孙建西总喜欢来到村西一块68亩的空地上，认真查看、盘算。

“好政策让咱村的6户贫困户不但搬出大山免费住新房，拿到了后续发展资金，未来还能通过土地流转获得更多收益。”孙建西高兴地说。

孙建西口中的好政策，要从“券”说起。

易地扶贫搬迁，涉及贫困人口多、工程量大。对嵩县这样的深度贫困县来说，“钱从哪里来”是迫在眉睫的难题。为此，2016年我省创造性开展了宅基地复垦券交易工作，全力助推脱贫攻坚。

所谓宅基地复垦券，是指贫困县农村宅基地及其他农村集体建设用地拆旧复垦后，扣除安置用地后的节余指标。贫困县产生的宅基地复垦券进入省级交易平台交易，交易收益一部分发给搬迁群众，一部分由县政府统筹使用，用于扶贫开发、农民生产生活、农村基础设施建设等。

“2016年、2017年两年，嵩县共交易宅基地复垦券1320亩，交易量占全市总交易量的50%以上，获得资金3.96亿元。”嵩县国土资源局局长张志强说，根据规定，宅基地复垦券交易让搬迁群众获益1.98亿元，每户平均分得资金5万元左右，使群众可以以此为本钱，增强后续发展能力，加快脱贫致富步伐。

宅基地复垦券交易收入让嵩县按下了易地扶贫搬迁“快进键”：75个搬迁社区建设速度显著加快，黄庄乡汝南社区、何村乡凤翔社区、德亭镇德福苑社区、旧县镇伊龙社区等几个规模较大的集中安置点配套设施日渐完善，“社区环境美，群众乐意搬”蔚然成风。

新社区住着美，“老地方”也焕发了生机。嵩县在如何用好“空地”推动脱贫攻坚上下足了功夫：对搬迁后需复垦的宅基地进行分类处置，对具备条件者优先复垦为耕地；对不适宜复垦为耕地者，按照乡村振兴战略要求和复垦券交易相关要求，宜林则林、宜园则园、宜开发则开发、宜生态修复则生态修复，深入发掘其生态涵养、休闲观光、文化体验、健康养老等多种功能和多重价值。

放眼嵩县，车村镇对宅基地上的老屋根据情况建设为民宿项目，努力打造民宿小镇，带动该镇乡村旅游业发展。九皋镇石场村对宅基地上的旧房进行改造，石房石屋比邻而居、石墙石院随形而就，石碾、石磨、石槽、石桌、石凳随处可见，“石头部落”引得游客纷至沓来。已经复垦到位的流涧峪村68亩宅基地，在该村党支部积极协调下，后续将种植经济作物，为贫困户带来长久的收益。

“截至目前，包括嵩县在内的全市6个贫困县共交易宅基地复垦券2256亩，为易地扶贫搬迁筹集资金6.77亿元，有效解决了易地扶贫搬迁的资金难题。可以说，宅基地复垦券交易‘长’出了脱贫攻坚的‘真金白银’，种下了乡村振兴的种子。”市国土资源局局长郭建平说。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 房良）