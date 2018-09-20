交通治乱治堵　需志愿者助力

从某种意义上说，交通秩序是一座城市管理水平、文明程度的一种体现，而交通志愿者是交通秩序不可或缺的先行者、示范者和守护者。想让志愿者们的力量得到更大的发挥，需要多开展一些交通引导志愿服务培训，让志愿者们既有志愿精神，又有志愿能力，从而以更加规范、专业的姿态去维护交通秩序。站在路口，望见文明。多一些文明交通的志愿者，也就多了一些安全与畅通。

主持人：本报新闻观察员洛谭

嘉宾：梁正

梁正：我是栾川县人，现在在江苏工作，一直关注家乡发展。通过网络，我看到洛阳正在治乱治堵，也想聊几句。

洛谭：身在外地，心系家乡。

梁正：先说件我在江苏的邻居张叔的事吧。几年前，张叔遭遇车祸，在医院躺了一个月。事后，他坦言，文明交通是最好的护身符。后来，张叔听说有交通志愿者征集活动，就主动报了名。他每天上午八点到九点，下午六点到七点，准时到路口维持交通秩序。一段时间后，这个路口的交通违法行为及不文明交通行为大大减少，张叔也觉得每天过得很充实。

洛谭：为张叔点赞。实际上，咱洛阳也经常组织志愿者参与交通疏导工作。这些志愿者协助交警及交通协管员，宣传、劝导行人遵守交通法规，纠正非机动车不按道行驶、闯信号灯等交通违法行为，以实际行动倡导文明出行，树立洛阳良好的城市形象。

梁正：如今私家车越来越多，遭遇堵车并不奇怪，尤其是早晚高峰。很多人对此往往只是发发牢骚，当一名旁观者，而牢骚与旁观并不能使拥堵变得通畅。如果多一些“当局者”，去进行志愿服务，堵车现象自然就会少一些。

洛谭：从某种意义上说，交通秩序是一座城市管理水平、文明程度的一种体现，而交通志愿者是交通秩序不可或缺的先行者、示范者和守护者。想让志愿者们的力量得到更大的发挥，需要多开展一些交通引导志愿服务培训，让志愿者们既有志愿精神，又有志愿能力，从而以更加规范、专业的姿态去维护交通秩序。站在路口，望见文明。多一些文明交通的志愿者，也就多了一些安全与畅通。