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洛阳召开国土绿化提速提质行动现场会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-19 08:56

　　昨日，我市召开国土绿化提速提质行动现场会，深入贯彻落实习近平生态文明思想和全省实施国土绿化提速行动建设森林河南动员大会精神，动员全市上下加快推进国土绿化提速提质行动，迅速掀起造林绿化新高潮。

　　市长刘宛康主持会议并作总结讲话。他强调，全市各级各部门要切实把思想和行动统一到中央、省、市关于加强生态文明建设、推动绿色发展的决策部署上来，坚决扛起推动国土绿化提速提质的重大政治责任，以过硬作风、务实举措，加快建设“开窗见绿、出门进园、四季常绿、三季有花”的生态城市，为推动洛阳经济高质量发展、实现“四高一强一率先”奋斗目标、在中原更加出彩中谱写浓墨重彩的洛阳篇章贡献更大力量。

　　刘宛康强调，要以更大的力度、更高的标准推动国土绿化各项目标任务落到实处。一要高标准规划，把国土绿化纳入全面深化“9+2”工作布局来统筹考虑，与构建现代产业体系、现代基础设施体系、生态环境建设体系紧密结合起来，与污染防治、脱贫攻坚、乡村振兴紧密结合起来，拿出“路线图”和“时间表”，做到多规合一，科学布局。二要大力度投入，探索创新造林绿化体制机制，以财政资金为牵引，吸引社会资本多渠道、多形式参与林业生态建设，同时深化集体林权制度改革，把绿色资源变为“绿色银行”。三要精细化管护，坚持守土尽责、护林有责，严格造林标准，落实技术规程，提高造林质量，巩固国土绿化成果，确保“造一片、活一片、保一片、绿一片”。

　　市委常委、市政府党组成员王琰君，副市长王军分别部署相关国土绿化工作。伊川县、洛龙区分别介绍了各自的造林绿化经验。

　　会前，与会人员实地观摩了伊川县江左镇国储林建设现场、吕店镇沟张村村庄绿化现场和洛龙区伊水游园河道绿化现场。（洛阳日报记者 孙自豪）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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