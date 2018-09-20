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明日22时起，洛阳华山路陇海铁路桥南端半幅通行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-19 09:47

　　记者昨日从涧西区有关部门获悉，受涧滨南路建设工程施工影响，20日22时起，华山路陇海铁路桥南端东半幅将封闭，西半幅保持双向通行。

　　按照市委、市政府确定的“四河三渠”综合治理工程规划，我市将在涧河两岸建设滨河干道、慢行通道、游园步道三级路网。其中，涧滨南路位于涧河南岸，是涧河治理示范段的重要组成部分，西起衡山路，东至同乐桥，全长3.85公里，将下穿华山路陇海铁路桥。

　　按照部署，涧滨南路下穿华山路陇海铁路桥工程将采用逐段围挡的方式分期施工，最大限度减小对市民出行的影响。其中，一期工程将于明日起全面启动，明日22时将对华山路陇海铁路桥南端东半幅进行围挡封闭。封闭施工期间，华山路陇海铁路桥段东半幅断行(可供非机动车通行)，西半幅实行机动车双向通行。

　　由南向北行驶的车辆，行经围挡区域时向左变道，通过西半幅桥梁借道通行，在陇海铁路桥北端恢复原线路；非机动车通过围挡后，从陇海铁路桥东半幅正常通行。 （洛阳日报记者 李东慧 通讯员 刘寿疆）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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