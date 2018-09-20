问暖热线：暖气不热 ，多数供热直管小区用户可线上报修

采暖季开始后，“问暖热线”收到了数百条读者的供热疑问。很多用户家中因为暖气不太热或发生跑、冒、滴、漏，想联系热力公司上门瞧瞧，但由于目前处于用热高峰期，不少人遇到了热力公司的热线电话老是占线难打通的情况。

采暖季开始后，“问暖热线”收到了数百条读者的供热疑问。很多用户家中因为暖气不太热或发生跑、冒、滴、漏，想联系热力公司上门瞧瞧，但由于目前处于用热高峰期，不少人遇到了热力公司的热线电话老是占线难打通的情况。

遇到这种情况，有没有其他办法可以报修呢？昨日，记者从我市三家集中供热企业了解到，目前除洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司的网络报修系统还在调试中外，另外两家热力公司均对各自的直管小区提供线上报修服务。

洛阳热力有限公司的线上报修流程

第一步：绑定用户

1首先，关注“洛阳热力有限公司”微信公众号；

2进入公众号后，点击主页面最下方的“微服务”，选择“绑定用户”；

3点击“绑定用户”，出现绑定用户信息对话框；

4点击进入绑定用户对话框；

5输入用户编号及密码(初始密码为用户编号后四位)；

6点击确定，即可绑定用户。

第二步：完成报修

绑定了用户之后，您就可以再次登录进行微信报修了。

1点击“微服务”；

2选择“报修服务”；

3点击进入报修服务对话框；

4核对户主名、电话、地址；

5信息确认无误后，点击反映类别，选择您家需要维修的选项；

6全部操作完成后，点击提交；

7报修完成后，您可在“微服务”—“我的报修”中查看进度。

洛阳高新热力有限公司的线上报修流程

1关注“洛阳高新热力有限公司”的微信公众号；

2进入公众号，点击“用户服务”菜单里的“绑定/解绑”，输入相关信息进行绑定；

3绑定之后，点击“用户服务”菜单里的“故障报修”，输入报修详细信息，确认提交即可。

温馨提醒

目前，洛阳热力有限公司和洛阳高新热力有限公司的线上报修服务仅针对直管小区用户，非直管小区用户若遇到用热问题，需联系小区物业部门上门处理。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 程诚 冯来新）