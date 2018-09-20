解堵保通，洛报青年在行动

“请走斑马线”“请不要逆向行驶”……昨日，洛阳日报社团委组织开展解堵志愿服务活动，来自洛阳日报社采编、印刷、发行、经营等部门的30余名青年志愿者，耐心引导市民有序文明过马路，并对闯红灯、乱穿马路、逆向行驶等不遵守交通规则的群众进行劝导，呼吁市民争做文明交通的践行者、示范者、志愿者，共同维护交通秩序，共同营造有序和谐的通行环境。

为市民指路

维持交通秩序

“请走斑马线”“请不要逆向行驶”……昨日，洛阳日报社团委组织开展解堵志愿服务活动，来自洛阳日报社采编、印刷、发行、经营等部门的30余名青年志愿者，耐心引导市民有序文明过马路，并对闯红灯、乱穿马路、逆向行驶等不遵守交通规则的群众进行劝导，呼吁市民争做文明交通的践行者、示范者、志愿者，共同维护交通秩序，共同营造有序和谐的通行环境。该活动在王城大道中州路路口、王城大道丽春路路口、王城大道唐宫路路口、南昌路滨河北路路口、中州路涧东路路口、丽春路涧东路路口等6个治堵重点路口同步展开。（洛阳日报记者 文/图）