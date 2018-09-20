洛阳学府街、英才路附近小区恢复供热

14日下午，新区体育场附近发现供热管网漏水，热力工人随即展开紧急抢修。15日中午，抢修工作完成，目前受影响小区已陆续恢复供热。 14日下午，新区体育场附近发现供热管网漏水，热力工人随即展开紧急抢修。15日中午，抢修工作完成，目前受影响小区已陆续恢复供热。 新区热力分公司相关负责人说，14日下午5时许，他们发现新区体育场附近有大量热水冒出，经现场确认，该处供热管网漏水。新区热力分公司当即启动应急抢修预案，并在故障点周围设挡，关闭附近热力管网阀门，并告知沿线小区做好应对工作。 因此处漏水点周围覆盖了3根10千伏带电高压电缆，且周围还有通信、路灯等线缆，抢修难度非常大，直至15日凌晨5时，才最终确定漏水点。经进一步排查，确认漏水点是由其他项目顶管施工将热力供、回水管道穿透引起的。 为加快抢修进度，最大限度保障居民供热，漏水点维修进行了带压带水作业，减少了放水、泄压的时间。截至15日中午12时，此处漏水点完成修复，学府街、英才路沿线部分受影响的小区陆续恢复供热。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 张冬慧）