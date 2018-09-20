洛阳道路保通员： “往路口一站，就有一份责任在肩”

连日来，在我市多条施工道路周边的保通路上，除了交通民警和协警，还有许多道路保通员。他们在交警带领下，疏堵保通、解答咨询，让市民上班和回家的路少一分拥堵、多一分顺畅。

连日来，在我市多条施工道路周边的保通路上，除了交通民警和协警，还有许多道路保通员。他们在交警带领下，疏堵保通、解答咨询，让市民上班和回家的路少一分拥堵、多一分顺畅。

“虽然有困难，挺挺就过去了”

18日15时许，在丽春路与芳林路交叉口，保通员张勇认真地打着交通指挥手势，引导过往车辆有序通行。碰上不熟悉路况的市民，他不厌其烦地重复：“丽春路涧东路至芳林路段改为单行道，要往西去，走滨河北路。”

作为河南东都御林保安服务有限公司洛阳分公司保通大队西工中队100多名保通员中的一员，如果是上午班，张勇早晨6时起床，7时赶到该路口疏导交通，一直到13时许和同事完成交接后下班；如果是下午班，他13时接班，一直忙到20时许晚高峰的车流散去，才能回到在涧西区的家中。

疏导交通、引导市民、劝导违法者的“三导”构成了保通员工作的主要内容。每天在路口工作六七个小时，张勇下班时往往是腰疼腿疼喉咙疼。工作之余，张勇和同事还要经常参加训练，因为保通员要做到“平时有用、急时管用、随时能用”，必须熟练掌握突发情况处置技能，科学处置各类交通事故等。

今年6月至今，张勇先后在中州路和解放路交叉口、唐宫路和解放路交叉口值守，参与地铁1号线施工保通任务，直至本月2日晚王城大道中州路至丽春路段、九都路芳林路至涧东路段开始试围挡。目前，他们已在新的岗位坚守了半个多月。

“虽然有困难，挺挺就过去了。附近的商户也很体谅我们，为我们提供了短时休息的地方。”张勇说。

“往路口一站，就有一份责任在肩”

职务中带着“长”字，保通大队西工中队副中队长董林国却不认为自己是个“官”。

“忙的时候大家一块儿上，都是兄弟，哪有什么高低上下之分。”董林国说，中队100多名保通员虽然“撒”在20多个路口，每个路口因情况不同人数有所差异，可在疏堵保通的时候，他们宛如一人。

遇早晚高峰“首尾联动、前后呼应”。

16日18时许，当天晚高峰到来，滨河北路牡丹桥至上阳路段车流量巨大，通行缓慢。

“我们实行四岗联动。”董林国说，所谓四岗联动，是指滨河北路牡丹桥至上阳路段通行压力大时，位于牡丹桥下、芳林路与滨河北路交叉口、王城大桥下、上阳路与滨河北路交叉口4个地方的保通员统一节奏，在民警的统一指挥下，统一放行，最大限度地减少车辆行驶中的“梗阻”现象。

靠技能实现“多而不乱、拥而不堵”。

虽不是交通警察，也非交通秩序管理专家，以董林国为代表的保通员们通过自学成了“半个专家”——“在路口交通阻塞时，即便是绿灯，也要引导车辆停在路口以外等，坚决不能往路口挤”“当主要方向车流量非常大的时候，对车流量相对较小方向的来车要通过交通指挥手势，‘压’一个信号周期”……

每天都做到“高峰不下，人不离岗”。

进入冬季，天亮得晚黑得早，加之施工路段周边道路通行能力有限，晚高峰时间有所延长。按照正常安排，保通员20时下班，可大家都知道疏堵保通的“规矩”：晚高峰车流量大，就是再晚也要坚持，只要车流滚滚，必须坚守岗位，严防可能出现的拥堵现象。

“保通员一年365天天天在路上，虽然年龄、家庭状况各不相同，但想法是一样的——往路口一站，就有一份责任在肩！”董林国说。

“带着责任、带着感情疏堵保通”

2016年古城快速路建设之初，市委、市政府为最大限度减小工程建设对市民出行的影响，在我市市政工程建设史上首次专门建设保通工程。

保通工程要求保通道路、保通标志、专职保通员“三到位”，一些保安公司开始尝试提供保通员服务。具体合作模式为：保安公司负责提供保通员，交警部门负责进行保通员业务指导和使用管理，保通员接受保安公司的内部管理和交警部门的业务管理，积极协助民警开展疏堵保通工作。

古城快速路、地铁1号线、王城大道快速路……在一个个道路施工项目中，众多保通员活跃在施工路段周边路口。“除了法律知识，我们按照交警部门的要求，引导广大保通员熟悉所站路口周边的道路通行情况及公交车改线情况，努力为市民提供更多力所能及的服务，带着责任、带着感情疏堵保通。”河南东都御林保安服务有限公司洛阳分公司一位负责人说。

市交警支队副支队长王伟表示，保通员是疏堵保通的重要力量，也是宣传文明交通的先锋。今后，交警部门将携手各方，灵活使用保通员，更好地发挥好保通员疏导交通、引导市民、劝导违法者等作用，尤其是在重点拥堵路口和人流车流密集区域，常态化安排民警和保通员指挥交通、整顿秩序，切实解好交通之堵和群众心中之“堵”。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 谢育健）

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因环城北路和中州路相关市政工程建设，绕行民族路车辆较多，导致民族路通行压力较大。为缓解拥堵状况，民族路、翠阜路全段停车位从14日起全部取消，有关部门已从17日起对违法停放车辆进行处罚，请广大市民注意。

日前，滨河北路南昌路至丽新路段由西向东方向的保通道路已经通车。由南向北经西苑桥前往丽新路、珠江路方向的车辆，可在西苑桥北侧按交通诱导标志指示，右转进入位于洛浦公园内的保通道路直接前往。需要注意的是，保通道路单向通行，广大驾驶员切勿在保通道路上逆行、掉头、停车。 (苏楠 谢育健)