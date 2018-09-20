“市民之家”段供热管网抢修完成

昨日下午，记者从洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(以下简称新区热力分公司)了解到，17日下午因附近项目施工造成漏水的“市民之家”段供热管网，经过20多个小时的持续抢修，目前已恢复供热。

工作人员在现场抢修

昨日下午，记者从洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(以下简称新区热力分公司)了解到，17日下午因附近项目施工造成漏水的“市民之家”段供热管网，经过20多个小时的持续抢修，目前已恢复供热。

新区热力分公司抢修负责人任伟表示，“市民之家”段供热管网受损，影响到望春门街以东、市府西街以西、古城路以南、关林大道以北区域正常用热。

昨日上午，记者在开元大道金城寨街路口西南角的抢修现场看到，抢修工作正在进行，电缆沟宽度和深度均约2米，沟内还有数条高压电缆。任伟说，为了保护电缆，原来计划的机械开挖不得不改成人工开挖，抢修难度较大。截至昨日12时，管网上的漏水点已被找到。“为尽快恢复供热，在开挖的过程中，我们对管道受损情况进行了分析，制订了三种方案。”任伟说，为把此次事件对居民用热的影响降到最低，他们决定带压带水作业。

昨日15时30分，随着钢板焊接完成，新区热力分公司的工作人员重新打开了相关供热阀门，恢复供热。(洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 崔建宇/文 记者 李卫超/图)