洛阳环境污染防治攻坚战领导小组召开第一次例会

16日晚，市长、市环境污染防治攻坚战领导小组组长刘宛康主持召开市环境污染防治攻坚战领导小组调整后的第一次例会，贯彻落实全市生态环境保护大会精神，进一步明确领导小组各位市领导及市直部门生态环境保护工作重点任务，研究当前空气质量形势，对环保督察整改和冬季大气污染防治重点工作进行再部署。

16日晚，市长、市环境污染防治攻坚战领导小组组长刘宛康主持召开市环境污染防治攻坚战领导小组调整后的第一次例会，贯彻落实全市生态环境保护大会精神，进一步明确领导小组各位市领导及市直部门生态环境保护工作重点任务，研究当前空气质量形势，对环保督察整改和冬季大气污染防治重点工作进行再部署。

会议强调，各级各部门要充分认清当前我市加强生态文明建设的重要性、艰巨性、紧迫性，进一步提高政治站位，强化攻坚意识、红线思维，不折不扣地接受并全面完成党委政府赋予的生态环境保护任务，从根本上改变我市生态环境质量。要站在树牢“四个意识”、落实“两个维护”的政治高度，把加强生态文明建设作为必须完成的政治任务，按照全市生态环境保护大会部署要求，抓紧抓好水、大气、土壤污染防治，“四河三渠”综合治理，国土绿化提速提质，中央、省环保督察反馈意见整改等重点工作。牵头市领导、牵头部门要勇于牵头、善于牵头、主动担当，其他责任单位要通力协作、各负其责，群策群力完成好各项污染防治任务。要不断强化工作举措，深入排查目前存在的问题，突出精准、精细、精确，加强严管、严防、严控，坚决打好冬季大气污染防治这场硬仗。

要进一步完善推进机制，建立健全台账，明确时间节点、责任领导和责任人，倒排工期，挂图作战，动真格、敢碰硬，坚决打好生态环境建设和污染防治攻坚战这场大仗、硬仗，确保完成生态体系建设各项目标任务，以实际行动贯彻落实习近平生态文明思想，向全市人民交上一份满意的答卷。

市领导吴孟铎、赵会生、王琰君、何伟、侯占国，市环境污染防治攻坚战领导小组成员单位主要负责同志参加会议。 （洛阳日报记者 孙自豪）