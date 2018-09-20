李亚在全市网络安全和信息化工作会议上强调：深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想 不断开创洛阳网信事业发展新局面

17日，市委召开全市网络安全和信息化工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，认真落实全国、全省网络安全和信息化工作会议精神，对当前和今后一个时期全市网信工作进行部署，推动我市网信事业实现高质量发展，不断开创网信事业发展新局面。

17日，市委召开全市网络安全和信息化工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，认真落实全国、全省网络安全和信息化工作会议精神，对当前和今后一个时期全市网信工作进行部署，推动我市网信事业实现高质量发展，不断开创网信事业发展新局面。

市委书记李亚出席会议并讲话，市委副书记、市长刘宛康主持会议。

李亚指出，习近平总书记关于网络强国的重要思想，明确了网信工作在党和国家事业全局中的重要地位，明确了网络强国建设的战略目标，明确了网络强国建设的原则要求，明确了互联网发展治理的国际主张，明确了做好网信工作的基本方法，是我们做好新时代网信工作的根本遵循。各级各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想和全国、全省网络安全和信息化工作会议精神，切实把思想和行动统一到中央、省委决策部署上来。要从维护国家政治安全的高度，从确保社会大局稳定的高度，从推动转型发展、高质量发展的高度，从满足人民群众美好生活需要的高度，深刻认识做好新时代网信工作的重大意义，切实扛起做好新时代网信工作的重大责任。

李亚强调，要以更大的担当，牢牢掌握网络意识形态工作的主导权。要永葆斗争精神、提高斗争本领，敢于亮剑出剑，讲究战略战术，强化综合治理，坚决打赢网络意识形态斗争；要围绕建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，旗帜鲜明坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，不断推进宣传理念、内容、形式、方法、手段等创新，大力宣传党的基本理论、基本路线、基本方略和中央、省委、市委重大决策部署，讲好洛阳故事，持续加强网上正面宣传；要抓住重点，分类施策，下大力气做好人的工作，着力构建网上网下同心圆。

要以更宽的视野，充分发挥信息化对高质量发展的引领驱动作用，把信息化建设融入“9+2”工作布局各方面，加快推动转型发展、高质量发展。要加快推动产业数字化、数字产业化，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，充分释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用，以信息化推动产业转型；要加快推进电子政务，加快建设智慧城市，加快治理方式创新，以信息化创新社会治理；要加快推进信息化服务普及，深入推进信息惠民工程，扎实开展网络扶贫行动，以信息化促进民生改善。要以更实的举措，扎实推进网信基础能力建设，为网信事业行稳致远筑牢根基。要紧跟国家新一代信息基础设施建设步伐，抓好基础网络、基础平台建设，扎实推进大数据产业园建设，把“信息高速公路”修得更好；要强化网络安全意识，提升网络防护能力，发展网络安全产业，切实筑牢网络安全屏障；要主动参与核心技术创新，在信息领域核心技术创新上有担当、有作为。

李亚强调，要旗帜鲜明、毫不动摇坚持党管互联网，切实加强党对网信工作的领导，确保全市网信事业始终沿着正确方向前进。要在强化政治统领上下功夫，坚持把政治建设摆在首位，树牢“四个意识”、落实“两个维护”，自觉将习近平总书记关于网络强国的重要思想贯穿到网信工作各方面、各环节，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要在加强能力建设上下功夫，善于学网用网，善于以网络思维推动改革创新，善于应对网络舆情，善于做好网上群众工作，善于依法治网，切实答好“网络赶考”的时代命题。要在健全体制机制上下功夫，形成责任明确、齐抓共管的工作格局。

市委网信办、市工信委、市公安局、宜阳县作了大会发言。

市委常委会组成人员，市政府副市长，市人大常委会、市政协相关领导，市直各单位、各县(市)区党政主要负责同志，驻洛高等院校党委主要负责同志等参加会议。（洛阳日报记者 李江涛）

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