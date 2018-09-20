自贸区洛阳片区：加速释放开放发展新动力

建设自贸试验区是党中央、国务院全面深化改革和扩大开放的一项战略举措。党的十八大以来，我国自贸试验区建设从上海起步，不断发展，目前已在全国成立12个自贸试验区。2017年4月1日，中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区正式挂牌成立。一年多来，自贸区洛阳片区大胆先行先试，取得一系列创新成果和经验。本报今起推出“聚焦自贸区建设推进全面深化改革”系列报道，聚焦自贸区洛阳片区在深化改革、扩大开放等方面取得的亮点及成效等。敬请关注。

编者按

建设自贸试验区是党中央、国务院全面深化改革和扩大开放的一项战略举措。党的十八大以来，我国自贸试验区建设从上海起步，不断发展，目前已在全国成立12个自贸试验区。2017年4月1日，中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区正式挂牌成立。一年多来，自贸区洛阳片区大胆先行先试，取得一系列创新成果和经验。本报今起推出“聚焦自贸区建设推进全面深化改革”系列报道，聚焦自贸区洛阳片区在深化改革、扩大开放等方面取得的亮点及成效等。敬请关注。

北大新星教育中心工作人员孟洁亲身体验了一把“自贸速度”，只用10个工作日就顺利拿到了民办学校办学许可证。放到以前，至少得30个工作日。

得益于改革、开放与创新，如今越来越多的“自贸速度”、越来越多的“想不到”，正在自贸区洛阳片区上演。

自挂牌以来，自贸区洛阳片区积极贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念和习近平总书记提出的河南打好“四张牌”的指示精神，坚持以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，以改革开放创新为根本动力，发挥自贸区、自创区、高新区“三区”融合发展的优势，积极服务“一带一路”，全力加快建设步伐，为推动全市经济发展高质量贡献力量。

当好开放发展排头兵

从2013年9月29日上海自贸区挂牌，到今年4月13日党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，自贸试验区在我国走过了5年时光。

在自贸试验区建设五周年之际，习近平总书记作出重要指示：要不断提高自由贸易试验区发展水平，形成更多可复制可推广的制度创新成果，把自由贸易试验区建设成为新时代改革开放的新高地。

作为河南自贸区的重要组成部分，自贸区洛阳片区成立伊始就结合自身功能定位和发展目标,以制度创新为核心,以可复制推广为主线,在推进政府职能转变、商事制度改革和投资贸易便利化创新试点等方面大胆探索，取得了突出成效。

复制推广试点内容是自贸区的规定动作。截至目前，国务院要求复制推广的成功经验共4批153项，自贸区洛阳片区已按要求复制推广134项，并按照“边试点、边复制、边创新”的思路，形成了78个具有洛阳特色的案例。

争创制度创新高地

最近，高新区、自创区、自贸区“三区”融合发展又出新成果。市民在高新区、自创区核心区、自贸区办理行政审批事项，可直接到自贸区洛阳片区综合服务中心提交材料，等待自贸区洛阳片区管委会行政审批局审批结果，实现“一枚印章管审批、一支队伍管执法、一张专网搞服务”。

“三个一”模式从自贸区探索建立，到逐步推广到自创区核心区、高新区范围内，只是自贸区洛阳片区制度创新的一个缩影。

自挂牌成立以来，自贸区洛阳片区紧紧依靠制度创新的优势，大胆试、大胆闯、自主改，开展“首创性”探索，加快形成更多可复制可推广的制度创新成果，充分发挥着改革开放试验田标杆示范带动引领作用。

综合改革深入推进。自贸区洛阳片区在全省率先实施行政事权综合改革，实施审批流程再造，实现了申请材料、审批环节、承诺期限、排队次数、盖章数量“五减少”和行政审批效率、企业群众满意度“两提升”。

双向开放有序实施。自贸区洛阳片区积极融入“一带一路”，总投资5亿美元的洛阳-布哈拉农业综合示范区项目加紧实施；洛阳综合保税区建设有序推进，综保区可研报告和修建性详规编制及施工图设计等已完成，已签约乾发供应链、万邦优选供应链2个项目，另有5个在谈项目、17个后续跟踪项目。

市场主体更加活跃。截至今年10月底，自贸区洛阳片区累计进驻市场主体12090户，注册资本618.75亿元。其中，企业7501户，注册资本615.82亿元；个体工商户4589户，注册资本2.93亿元。

奋力实现高质量开放

建设自由贸易试验区，是党中央、国务院在新形势下全面深化改革和扩大开放的战略举措。自贸区洛阳片区管委会相关负责人表示，洛阳片区将认真贯彻落实中央、省、市主要领导指示及讲话精神，围绕体制机制创新、服务“一带一路”、服务实体经济、培育新的增长极四个方面突破加大力度，努力以高质量开放为全市经济高质量发展作出贡献。

加快开放平台建设，补齐先天开放短板。重点抓好综合保税区建设，争取2019年年底一期围网、卡口等建成，具备封关运营能力；加快自贸大厦建设进度，力争2019年5月底前主体完工。

加快发展多式联运，扩大双向开放布局。持续推动“铁海公”多式联运班列在洛阳开行，依托中国一拖铁路编组站，积极推进洛阳铁路口岸、粮食指定口岸建设，打造洛阳陆港多式联运物流中心。

加大改革创新力度，营造一流营商环境。深入推进“双自联动”“三区融合”，全面推进“一网通办”，建设信用信息监管平台和金融风险防控平台；突出制度创新，多推出一批典型创新案例，争取在全省、全国复制推广。

积极融入“一带一路”，推动产业融合发展。持续抓好洛阳-布哈拉农业综合示范区建设，探索实行检验检疫“关口前移”，构建中乌农产品检测互认体系，打造境外检验检疫新模式。

持续丰富金融业态，更好服务实体经济。鼓励银行、证券、保险等金融机构进驻，支持金融租赁、融资租赁、消费金融公司等各类新型业态发展；加快推进洛阳有色金属交易中心建设。

大力发展外向型经济，培育新的经济增长极。积极推进外贸综合服务平台建设，大力实施“招大引强”，继续推进万邦国际进出口贸易中心等项目；谋划中芬产业园、丹佛斯IGBT生产基地等项目，打造外资服务平台。明年计划新进驻企业2000家以上，集聚国内外500强及行业龙头企业10家以上，签约开工亿元以上项目10个。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 汪冰冰）