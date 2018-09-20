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本月22日，2019年高考报名开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-19 09:49

　　昨日，《洛阳晚报》记者从市招办获悉，2019年高考报名将于22日9时启动。12月7日9时至12月11日18时，申请加分、政策照顾的考生须进行网上申报。

　　网上报名

　　“所有参加2019年高考及提前单独招生的考生(含对口招生考生和专升本考生)，均须参加此次报名。”市招办普招科科长高冰南介绍，报名实行网上报名与现场确认相结合的办法。

　　11月22日9时开始，考生可登录省招办网站，进入河南省普通高校招生考生服务平台(简称平台)填写基本信息。其中，艺术类、体育类11月28日18时截止，其他类12月5日18时截止。

　　申请照顾

　　12月7日9时至12月11日18时，享受照顾政策考生(享受少数民族照顾政策除外)、申报农村专项计划中的国家专项和地方专项报考资格的考生、“外来务工人员随迁子女”考生、“建档立卡”贫困家庭考生、残疾人考生，须登录平台，进入“资格条件申报”页面进行申报。

　　现场确认

　　现场确认时，考生须交验证件、现场照相、采集指纹和身份证信息，并在打印的报名登记表上签字确认。其中，艺术类、体育类12月3日18时截止，其他类根据情况自行安排。

　　●应届普高生

　　须持本人身份证、户口簿、学业水平考试准考证。有我市户籍的，在学籍所在学校；由于借读等原因造成就读学校与学籍所在学校不一致的，须在学籍所在学校

　　●社会考生

　　须持本人身份证、户口簿、学历证明(普通高中、中等职业学校毕业证书或同等学力证明)

　　市区户籍的社会考生，在市区四个考试服务中心报名。其中，涧西区、高新区：洛阳理工学院附中；西工区：市三中(中州校区)；老城区、瀍河区：市一中；洛龙区、伊滨区：市八中

　　我市户籍的县(市)区社会考生，在户籍所在的县(市)区招办报名

　　●中等职业学校(含普通中专、职业中专、职业高中、技工学校)应届毕业生

　　须持本人身份证、户口簿、学籍证明，在学籍所在学校或学籍所在地招办直属报名点报名

　　●户籍在我市，但在外省就读、学籍在外省的考生

　　如在我市报考，须持本人身份证、户口簿、就读学校所在地学籍管理部门出具的相关证明、档案资料等，在户籍所在的县(市)区招办、市区考试服务中心报名

　　●在我市就业的外省户籍人员子女

　　父母一方须有合法职业和稳定住所，应届普高生参加高考，须具有当地学校正式学籍，随学籍所在学校报名。报名时，须提供本人身份证、户口簿、学业水平考试准考证，以及父母双方身份证、户口簿、父母一方在当地的居住和就业证明，还须按要求进行网上资格条件申报

　　●在我市就读的台湾省籍考生

　　须提供河南省人民政府台湾事务办公室出具的证明、台湾居民往来大陆通行证和相应的户口簿，随学籍所在学校报名

　　●在洛阳定居并具备报名资格的外国侨民

　　须提供河南省公安机关填发的外国人永久居留证或外侨居留证，居住证不作为报考依据，在定居地县(市)区招办直属报名点报名

　　●报考重点大学少年班的考生(含中科大创新试点班)

　　须提供招生院校出具的准考手续、本人身份证、户口簿，在中学学籍地随本校应届生报名。西交大少年班报名点在洛阳理工学院附中

　　●提前单独招生的职教师资、盲聋哑残疾生

　　全市报名点在市三中(中州校区)。参加职教师资提前单招报名的，须是技工学校应届毕业生；参加盲聋哑残疾生提前单招报名的，须持有中华人民共和国第二代残疾人证

　　特殊考生

　　●报考并参加艺术类专业录取的考生

　　须参加至少一类专业省统考。艺术类专业省统考包括美术类、音乐类、编导制作类、书法类、播音与主持类、体育舞蹈类和表演类。其中，音乐类、美术类、书法类、编导制作类之间不得相互兼报，但这四类中任意一类均可与其余艺术类兼报，其余艺术类之间也可兼报

　　●报考体育相关专业的考生

　　通过体育专业省统考、体育单招、高水平运动队三种途径上大学，均须参加高考报名。三种招生政策不同，符合条件的考生可兼报

　　●中等职业学校的考生

　　中等职业学校应届毕业生同时符合普通高考和对口招生报考条件的，只能选择其一报考。具有中等职业学校和普高双重学籍的考生，须到学籍部门注销其中一个学籍，否则无法正常报名。（洛阳晚报记者 刘心 通讯员 郑琳）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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