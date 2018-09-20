洛阳快递业发展的“黄金时代”（纪念改革开放40年）

以前，市民想要邮寄物品，需要前往邮政营业网点排队登记、称重物品并手写一式三份的邮寄单，邮寄的物品到达后，收件人还得去营业网点自取。现在，只需要给快递小哥打个电话，就能享受上门取件服务，收件和寄件也都实现了电子化。

李平赖在派件

核心提示

以前，市民想要邮寄物品，需要前往邮政营业网点排队登记、称重物品并手写一式三份的邮寄单，邮寄的物品到达后，收件人还得去营业网点自取。现在，只需要给快递小哥打个电话，就能享受上门取件服务，收件和寄件也都实现了电子化。

从邮寄书信到网购各种商品，在改革开放的40年里，快递正一点点地改变着我们的生活。李平赖是我市一名“元老级”快递员，从业13年，他正经历着我市快递业发展的“黄金时代”。

最早

七八天没收发一个快件，他“感觉很崩溃，不想干了”

2005年3月，在广州打工8年的李平赖，有了回洛阳老家安定的想法，这一年他28岁。

因为快递业在沿海城市起步较早，所以在回洛阳前，李平赖对快递业就有了基本了解。回到洛阳后，他进入刚刚成立两个月的顺丰速运洛阳公司。

“当时，很多人都不知道啥叫快递，我说我是快递员别人都不理解，所以那时，我对外都说我是邮递员。”李平赖说，那时候，他负责整个高新区的快件收发工作，但就算片区如此大，好几天收发不了一个快件的情况仍经常发生。

李平赖记得，有次连续七八天他都没收发一个快件，“感觉很崩溃，不想干了”，他跟自己打了个赌，如果再不开张就辞职不干了。“天意似的，特别巧，那天下午五六点生意来了，一个客户说要我上门收个快件。”李平赖说，放下电话，他蹬上自行车就出了门，一路上心里都美滋滋的，还哼了两首小曲儿。

现在

开着汽车送快件，高峰期一天能派送两三百个

2006年，由企业发出的快件渐渐增多，发的货多为工业样品、文件和发票等，李平赖的自行车“下岗”了，取而代之的是电动自行车。2009年，网购逐渐兴起，我市电商企业开始萌芽，一定程度上拉动了我市快件量的上升，李平赖的“小电驴”无法满足工作需要，这一年，他开上了电动三轮车，成为我市第一批使用“小三轮”的快递小哥。

市邮政管理局负责人表示，直到目前，电动三轮车依然是我市快递员收发快件的主要交通工具，但车辆已进行过多次升级。按照《洛阳市快递三轮电动车管理办法(试行)》相关规定，截至今年5月底，我市已完成对所有快递电动三轮车的规范化管理，包括统一车辆、统一编号和统一颜色。

李平赖说，作为快递员，“双11”期间是他们一年中最忙碌的时候，但在2011年的“双11”期间，他一连不解了好多天，他说那时他还没网购过，所以不理解为啥那几天快递量激增，且市民网购的多为衣服和鞋子。直到后来他才听人说，11月11日这天，除了叫“光棍节”，还叫“购物节”。这一年，他负责辖区范围内的快件量越来越大，他开始驾驶汽车收发快件。今年“双11”到现在，派件高峰期他一天要派送两三百个快件。

变迁

“车，马，邮件都慢”的日子渐渐成为历史

快递业高速发展的同时，邮政业也在面临一场变革。“从前的日子很慢，车、马、邮件都慢，一个问候，要等上好多天”的情况，已不复存在。

对此，西工区56岁的邮递员刘新红感受颇深。她说，20世纪八九十年代，写信的人还很多，送信是邮递员每天的基本工作。那时，路边还有绿色的邮筒，大家写完信，还要视邮寄距离在信封上贴上不同面值的邮票，接下来，就要等待对方收信、回信了。本世纪初，私人信件的数量逐渐减少，特别是手机普及后，“一个问候，要等上好多天”的日子一去不返。

现在，邮递员的主要业务为投递商业信函、报纸、汇款单、银行对账单、信用卡及录取通知书等。

数据

客户隐私得到更好保护，快递业发展走上“高速路”

网购的洛阳人越来越多，与快递相关的科技也在不断进步。

李平赖回忆，最开始的快递单是快递员手写的，送完一天快件后，快递员还得回到快递分站点，一张一张地将快递单录入系统，2007年以后，数据移动终端开始应用，到了2010年，电子签收已能实现实时上传。李平赖说，以前快递员出门时，都会带支笔填写快递单，2017年以后，电子面单在我市逐渐普及，出门再也不用带笔了。

快递量不断增长，也带来了诸如快递单泄露个人隐私等问题。

2017年，顺丰速运推出的能隐藏收件人和寄件人个人信息的“丰密面单”在我市正式上线，随后，申通、圆通等快递公司也开始尝试推广加密顾客个人信息的“隐形面单”。

市邮政管理局的数据显示，2012年年底，我市快递企业开始进入高速发展期。2013年—2017年统计数据显示，这5年内，我市邮政业务收入从7.05亿元增长到15.49亿元，其中快递业业务收入从1.62亿元增长到7.82亿元；快递业的收入比重首次超过邮政业收入的50%。截至目前，我市共有快递品牌33个，独立法人27家，分支机构434个，今年，全市快递业的业务量预计首次突破1亿件，达到1.2亿件。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 张江松 文/图）

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1979年，我市邮电合二为一，邮政服务网络不断扩大，邮政服务范围不断延伸。

1985年年底，我市邮电服务网点星罗棋布，到1995年，邮政业务总量完成4453万元，业务收入完成4491万元，分别是1990年的1.97倍和2.04倍。1995年—2000年，邮政业务收入翻番，尤其是2000年，邮政业务收入超过1.4亿元，提前实现扭亏为盈。

2012年11月16日，洛阳市邮政管理局成立，开始对我市邮政、快递市场进行监管。

2014年—2017年，我市规模以上快递企业的业务量分别累计达到1950.06万件、3198.04万件、5761.46万件和8311万件，今年，预计该数字达到1.2亿。