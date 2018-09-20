洛阳市建成1100多个电动汽车充电桩

作为2018年我市重点民生实事之一，今年，我市计划在中心城区建设电动汽车充电桩1000个。昨日，记者从洛阳城投集团国花新能源科技有限公司了解到，截至目前，我市城市区已建成100多个充电桩站点，共计1100多个充电桩，且已全部投入使用。其中，有55个站点的806个充电桩对外开放；54个站点的294个充电桩，与小区或单位门卫沟通后方可进去充电。

作为2018年我市重点民生实事之一，今年，我市计划在中心城区建设电动汽车充电桩1000个。昨日，记者从洛阳城投集团国花新能源科技有限公司了解到，截至目前，我市城市区已建成100多个充电桩站点，共计1100多个充电桩，且已全部投入使用。其中，有55个站点的806个充电桩对外开放；54个站点的294个充电桩，与小区或单位门卫沟通后方可进去充电。

如果您准备购买或已经购买了新能源电动汽车，只要在手机上下载“国花新能源”APP，或者关注“国花新能源”微信公众号，就可迅速找到您附近的充电桩，还可实现扫码充电和手机快捷支付。

在具体操作时，您只需要三步，就可完成充电：第一步，取下充电枪，连接到一台新能源汽车上。第二步，扫充电桩上的二维码，选择充电金额。目前，我市充电桩的计费价格统一暂定为每度电1.5元，用户可自己选择10元、20元、50元、100元不等的金额，手机支付后即启动充电模式。第三步，充电过程中，在手机上点击停止充电，充电桩可立即停止工作，并按照实际充电量进行扣费，剩余金额将在充电枪返回原处后，立即返还至原账户。

记者了解到，一般一台电动汽车充30度电，可续航200公里左右，充电费用为45元。如果您在充电过程中遇到问题，可拨打国花新能源的客服电话0379-69971689求助。 (洛阳日报记者 李迎博 实习生 王紫雨)

我市已建成充电桩的站点分布(部分)

西工区：

西工区人民政府洛阳市西工区行署路与王城大道交汇向西200米路南区委院内大门口左侧

五洲国际工业博览城洛阳市西工区G310与衡山路交叉口第22栋楼前和第41栋楼前

国花宝居洛阳市西工区G310与华山北路交叉口小区外围东北侧和北侧停车场

涧西区：

牡丹城洛阳市涧西区南昌路2号院内北门东侧

国家大学科技园洛阳市涧西区龙裕路1号地下负一层车库

河南科技大学西苑校区洛阳市涧西区南昌路与丽春路交叉口北200米路西教学楼10号楼前

高新区：

留学人员创业园洛阳市高新区滨河路22号东南角停车场

北航科技园洛阳市涧西区九都西路与孙辛路交叉口西北角3#楼、9#楼南停车位

连飞大厦洛阳市高新区丰华路1号地下负一层车库

山水华府洛阳市高新区九都西路与瀛洲北路交叉口东南角小区北广场最外围九都西路段

老城区：

中鑫家苑(二期地上)洛阳市老城区魏紫路与经三路交叉口南物业楼后停车场

老城米拉酒店洛阳市老城区310国道国花路交叉口向西北角米拉牡丹观光酒店院内停车场西侧

九龙宾馆洛阳市老城区中州中路56号酒店停车场西侧

四月运动洛阳市老城区310国道与定鼎北路交叉口西200米四月运动公园门口停车场

中电阳光清水湾东区洛阳市老城区魏紫路与凤丹路交叉口东200米清水湾东区3号楼东

邙山办事处洛阳市老城区王城大道86号办事处大楼南侧停车场

老城古都集团洛阳市老城区经八路与状元红路交叉口西北角东门停车场

瀍河区：

马坡回小洛阳市瀍河回族区沐春路70号教学楼后停车场

维利特汽车销售公司/BYD 4S店洛阳市瀍河回族区启明南路23号大门右侧

洛龙区：

欧拉4S店洛阳市洛龙区文仲大道众德慧汽车公园欧拉4S店前、南侧、北侧停车位

863创智广场洛阳市洛龙区开元大道与长厦门街交会处西北角地下负一层车库

凤翔温泉旅游度假区洛阳王城大道南端，新区体育场南6公里住宿楼南侧

龙阳快捷酒店洛阳市洛龙区320省道南段(龙门北桥直行800米路北)宾馆楼正南

北汽新能源4S店洛阳市洛龙区牡丹大道与杜预街交叉口西北汽4S店前停车位

唐韵小区洛阳市洛龙区龙门大道A09栋，A25栋，B16栋楼

伊滨区： 吉庆嘉苑一组团洛阳市伊滨区杨湾街西100米东南角