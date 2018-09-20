煤矿瓦斯消溶技术院士工作站在洛阳揭牌

在煤炭开采中，瓦斯让人畏之如虎，却让一种嗜瓦斯菌“大快朵颐”。昨日，已有企业负责人联系刚在洛成立不久的煤矿瓦斯消溶技术院士工作站，表示要参与推动生物合成法瓦斯消溶剂的产业化。16日，该院士工作站在我市揭牌，中国工程院院士张铁岗现场透露，经过技术攻坚，生物合成法瓦斯消溶技术在我市取得重大进展，对煤矿瓦斯治理、降低雾霾污染有重要意义。

在煤炭开采中，瓦斯让人畏之如虎，却让一种嗜瓦斯菌“大快朵颐”。昨日，已有企业负责人联系刚在洛成立不久的煤矿瓦斯消溶技术院士工作站，表示要参与推动生物合成法瓦斯消溶剂的产业化。16日，该院士工作站在我市揭牌，中国工程院院士张铁岗现场透露，经过技术攻坚，生物合成法瓦斯消溶技术在我市取得重大进展，对煤矿瓦斯治理、降低雾霾污染有重要意义。

众所周知，瓦斯是煤炭开采的伴生物。一直以来，治理煤矿瓦斯都是世界难题，而一种特殊细菌为这个问题的解决提供了有效途径。

煤矿瓦斯消溶技术院士工作站由洛阳腾啸生物科技有限公司(下称洛阳腾啸公司)与张铁岗院士团队合作建设。2014年，该公司开始与张铁岗院士团队技术合作。张铁岗院士长期致力于煤矿工程、科研与安全技术工作，曾担任国家“九五”相关重点科技攻关项目课题组组长。

经过持续攻关，技术人员筛选、培育、驯化出一种绿色无毒无害的液态嗜瓦斯菌。它被高压注入煤层后，能在5到60分钟内吞噬煤层中的瓦斯，形成无毒无害且对煤质无影响的脂质有机物，附着在煤的分子表面及裂隙、层理中煤的表层，从而大幅降低煤层瓦斯含量和瓦斯压力。

为检验用这种由嗜瓦斯菌组成的瓦斯消溶剂的实际效果，技术人员先后在河南义马、黑龙江七台河、新疆阜康等地的20多个瓦斯问题突出的煤矿开展试验应用，并针对不同煤矿的特点制定了相应的瓦斯消溶剂配比。一些地区的煤矿甚至取得煤层、巷道瓦斯消除率达99%的效果，引起业内轰动。

张铁岗院士介绍，目前，治理煤矿瓦斯，多采用向煤层注水、巷道抽排等传统方法，资金投入大、解决问题时间长，且抽排到空气中的瓦斯主要成分是甲烷，这是造成雾霾的因素之一。采用瓦斯消溶剂，能把瓦斯快速“吃掉”，大大缩短处理时间，还能较大幅度减少碳排放，减轻雾霾天气污染。

张铁岗院士算了笔账，我国煤矿每年向空气中直接抽排瓦斯280亿立方米，如果使用瓦斯消溶剂进行治理，则每年相当于减排二氧化碳4.2亿吨，这对我国实现“十三五”减排目标具有重要意义。

洛阳腾啸公司董事长王雪玲说，该院士工作站成立后，将继续重点开展生物合成法瓦斯消溶剂及应用技术的研发。

市科技部门相关负责人介绍，该院士工作站的成立，也使我市的省级院士工作站增至36家，共享两院院士达到38名。(洛阳晚报记者 邓超 通讯员 李建伟)