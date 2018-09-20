洛阳天气：今天小雨转阴天 气温3℃到9℃

市气象台预计，今天小雨转阴天，偏北风4级左右，气温3℃到9℃；明天阴天转多云，偏北风2级到3级，气温3℃到12℃。

洛阳理工学院开元校区里金灿灿的林子，给寒日增添了一抹亮色 记者 张光辉 通讯员 赵燕昌 摄

大风吹，落叶飞。

最近几天，气温持续下降，市区绿化树的黄叶逐渐增多。银杏树的叶子变得金黄，法国梧桐的黄叶随风飘落，让人看到了秋叶之美。不过，下小雨之后，落叶紧贴在路面上，辛苦了城市的“美容师”。

昨天，省气象服务中心官方微博@河南气象提醒大家，“冷空气的‘魔法攻击’，双休日将继续，有活动安排的人，请早作打算”。

目前冬季前沿已经推进到了黄河下游地区，这股冷空气过后，冬季前沿将继续推进至淮河一线，北方或全面入冬。

进入冬季，经常乘坐飞机出行的市民会担心一些航班由于天气原因延迟甚至停飞。

洛阳北郊机场相关负责人说，冬季影响飞行的天气主要有两类：一是大雾天气，造成能见度低，对飞行影响很大，因为即使仪表飞行也对能见度有最低要求，洛阳北郊机场起飞和降落最低标准分别是跑道视程400米和550米；二是降雪天气，不但影响能见度，还可能因为跑道积雪飞机无法起降。

来看下双休日的天气吧。市气象台预计，今天小雨转阴天，偏北风4级左右，气温3℃到9℃；明天阴天转多云，偏北风2级到3级，气温3℃到12℃。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖 俞飞）