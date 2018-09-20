洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳天气：今天小雨转阴天 气温3℃到9℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-11-17 09:21
洛阳理工学院开元校区里金灿灿的林子，给寒日增添了一抹亮色　记者 张光辉 通讯员 赵燕昌 摄

　　大风吹，落叶飞。

　　最近几天，气温持续下降，市区绿化树的黄叶逐渐增多。银杏树的叶子变得金黄，法国梧桐的黄叶随风飘落，让人看到了秋叶之美。不过，下小雨之后，落叶紧贴在路面上，辛苦了城市的“美容师”。

　　昨天，省气象服务中心官方微博@河南气象提醒大家，“冷空气的‘魔法攻击’，双休日将继续，有活动安排的人，请早作打算”。

　　目前冬季前沿已经推进到了黄河下游地区，这股冷空气过后，冬季前沿将继续推进至淮河一线，北方或全面入冬。

　　进入冬季，经常乘坐飞机出行的市民会担心一些航班由于天气原因延迟甚至停飞。

　　洛阳北郊机场相关负责人说，冬季影响飞行的天气主要有两类：一是大雾天气，造成能见度低，对飞行影响很大，因为即使仪表飞行也对能见度有最低要求，洛阳北郊机场起飞和降落最低标准分别是跑道视程400米和550米；二是降雪天气，不但影响能见度，还可能因为跑道积雪飞机无法起降。

　　来看下双休日的天气吧。市气象台预计，今天小雨转阴天，偏北风4级左右，气温3℃到9℃；明天阴天转多云，偏北风2级到3级，气温3℃到12℃。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖 俞飞）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·给宝宝化验小便，您知道怎么看化验单吗？
  • ·怕子宫受牵连，宫颈癌患者想将其一并切除
  • ·天冷了，赶紧给爸妈买一身保暖内衣？
    		•
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
        弯腰能摸地，抬腿踢过头，天天骑车买菜，爱玩智能产品……您能想到，这是一位年过九旬的老人的日常生活吗？9...
  • ·宠物洗牙还真是个精细活儿
  • ·精彩的旅行生活从60岁开始
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市出台交通秩序治乱治堵专项行动...
  • 在农村它叫“瓜鼓蒌蛋” 是这位伊川...
  • “东方红”首次通过铁海联运走出国门
  • 本周，洛阳市菜花、大白菜降幅较大
  • 李亚主持召开市委常委（扩大）会议：...
  • 洛阳天气：今天小雨转阴天 气温3℃到9℃
  • 洛阳巨利机械设备制造：科技创新绿色...
  • 洛阳市政府召开第三次常务会议 研究...
  • 2018年洛阳市二里头遗址博物馆筹建处...
  • 河南省委省政府环境保护督察组交办案...
    		•
    百姓呼声
    咨询：父母的房产过户给子女需要准备啥材料
    咨询：新生儿医保卡必须要换新？怎么办理
    精彩图片
    洛阳供热首日 记者一线...
    国内首台纯电动无人驾...
    陶瓷釉画《诸光开物》...
    “洛阳发现西汉大墓”...
    精彩热帖

    守望

    西苑冬韵

    初冬畅游万安山

    美韵--创意片
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605