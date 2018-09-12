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本周，洛阳市菜花、大白菜降幅较大
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-11-17 09:21

　　昨日，市发改委价格监测中心发布我市副食品周报，数据显示本周34种蔬菜的综合平均价格为每斤2.42元，与上期平均价格每斤2.43元相比下降0.41%。降幅较大的品种为菜花、大白菜。

　　工作人员介绍，本周我市监测的34种蔬菜，与上周相比呈16升13降5平格局。

　　●16个上涨品种中涨幅较大的为：

　　韭菜上涨6.45%，茼蒿上涨5%

　　●13个价格下降品种中降幅较大的为：

　　菜花降20.81%，大白菜降10.39%

　　月环比，34种蔬菜价格呈10升21降3平格局

　　●10个上涨品种中涨幅较大的为：

　　韭菜上涨11.59%

　　●21个价格下降品种中降幅较大的为：

　　菜花降57.45%，大白菜降42.98%，生菜降40.86%

　　本周猪精瘦肉、五花肉、猪后腿肉平均零售价格分别为每斤15.6元、13.1元、12.03元

　　牛肉、羊肉、鸡肉平均零售价格分别为每斤30.60元、34.6元、7.30元

　　●与上周相比6种肉类价格呈2升4平格局

　　五花肉、猪后腿肉价格分别上涨0.77%、1.01%

　　猪精瘦肉、牛肉、羊肉、鸡肉价格持平

　　本周鸡蛋价格为每斤4.51元，与上周相比下降0.88%（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 陈文正）

　　
[ 责任编辑：马佳佳]
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