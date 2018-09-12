本周，洛阳市菜花、大白菜降幅较大

昨日，市发改委价格监测中心发布我市副食品周报，数据显示本周34种蔬菜的综合平均价格为每斤2.42元，与上期平均价格每斤2.43元相比下降0.41%。降幅较大的品种为菜花、大白菜。

昨日，市发改委价格监测中心发布我市副食品周报，数据显示本周34种蔬菜的综合平均价格为每斤2.42元，与上期平均价格每斤2.43元相比下降0.41%。降幅较大的品种为菜花、大白菜。 昨日，市发改委价格监测中心发布我市副食品周报，数据显示本周34种蔬菜的综合平均价格为每斤2.42元，与上期平均价格每斤2.43元相比下降0.41%。降幅较大的品种为菜花、大白菜。 工作人员介绍，本周我市监测的34种蔬菜，与上周相比呈16升13降5平格局。 ●16个上涨品种中涨幅较大的为： 韭菜上涨6.45%，茼蒿上涨5% ●13个价格下降品种中降幅较大的为： 菜花降20.81%，大白菜降10.39% 月环比，34种蔬菜价格呈10升21降3平格局 ●10个上涨品种中涨幅较大的为： 韭菜上涨11.59% ●21个价格下降品种中降幅较大的为： 菜花降57.45%，大白菜降42.98%，生菜降40.86% 本周猪精瘦肉、五花肉、猪后腿肉平均零售价格分别为每斤15.6元、13.1元、12.03元 牛肉、羊肉、鸡肉平均零售价格分别为每斤30.60元、34.6元、7.30元 ●与上周相比6种肉类价格呈2升4平格局 五花肉、猪后腿肉价格分别上涨0.77%、1.01% 猪精瘦肉、牛肉、羊肉、鸡肉价格持平 本周鸡蛋价格为每斤4.51元，与上周相比下降0.88%（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 陈文正）