昨日，包裹在雾中的伊川县白沙镇范村，四下望去，雾蒙蒙一片。顺着村子向南边的农田走去，一片黄澄澄的瓜地映入眼帘，让人眼前一亮。

硕果累累

昨日，包裹在雾中的伊川县白沙镇范村，四下望去，雾蒙蒙一片。顺着村子向南边的农田走去，一片黄澄澄的瓜地映入眼帘，让人眼前一亮。

一米多高的瓜架上爬满了瓜藤，藤下吊着一个个橙黄色的瓜。俯身望去，硕果累累，满眼都是橙黄色。瞧！这些瓜就是图片上的样子，是不是有点儿像橙子，又有点儿像小南瓜？它们到底是啥？跟随晚报记者问问老乡吧。

瞧瞧：既像南瓜又像橙，老乡叫它“瓜鼓蒌蛋”

范村南边这片黄澄澄的瓜地，足有140亩。阴雨天，土地泥泞，田里的采摘工作暂时停止，但距瓜地不远的一处合作社仓库内，仍能见到几个忙碌的身影。这瓜到底叫啥？带着疑问，记者走进仓库。

刚到仓库门口，香甜味儿就扑鼻而来，记者顿时想到了甜瓜。在一堆黄澄澄的瓜皮旁，左学敬正忙着将烘干了的瓜皮装袋。他今年55岁，是这片140亩瓜地的承包人。

“这东西叫啥？看着有点儿像南瓜，还有点儿像橙子。”记者问。

“它叫瓜蒌，学名栝楼，咱农村人叫‘瓜鼓蒌蛋’，也叫‘马鼓蒌蛋’。”左学敬放下手中的塑料锨，跟记者聊了起来。

今年是左学敬种植瓜蒌的第三个年头。他说，这些大家看了都觉得新奇的瓜蒌，不是“外来户”。早年，范村周边的坡地、沟边，就常能见到野生瓜蒌。那时，大家对瓜蒌了解不多，没人把它当成药材推广种植。

2015年，一次偶然的机会，左学敬听人说瓜蒌在南方特别受欢迎，考察后便承包了140亩地种瓜蒌。

看看它像啥

趣说：瓜皮、瓜籽都能卖，它是农民的“致富果”

瓜蒌，一年种，可连续收获三年，头一年3月种下，第二年10月左右就可收获满藤的瓜。

今年，左学敬的瓜蒌地，每亩能收获300多斤瓜蒌皮和300多斤瓜蒌籽。进入10月，这些瓜蒌皮、瓜蒌籽陆续开始销售，供不应求。

瓜蒌籽多销往南方城市，每公斤的市场收购价在36元左右；瓜蒌皮多在本地及周边的中药材市场销售，每公斤市场收购价八九元。

每亩瓜蒌能卖1万多元，听了左学敬的“瓜蒌账”，记者对眼前这些小瓜更好奇了。

拿起一个破开的瓜蒌细瞧发现，瓜皮下是黏糊糊的瓤和咖啡色的籽。村里的老乡说，黏糊糊的瓜瓤也是宝贝，村里口耳相传一个土方：瓜蒌的瓤炒鸡蛋，可以治小孩子咳嗽。

待烘干的瓜蒌皮

详解：瓜蒌浑身都是宝，籽是许多人心中的美味

眼下正是瓜蒌收获的时候，再有一周，左学敬家的140亩瓜蒌将全部采摘完。摘下的瓜蒌，需要手工将瓜破开，把瓜瓤放入发酵池发酵几天，然后用洗籽机将瓜瓤中的籽洗净，最后分拣、晾晒；瓜蒌皮要放入烘烤房，制成瓜蒌干。

炒制后的瓜蒌籽，药用与食用价值兼备，形状与西瓜子相似，吃起来很香，是许多人心中的舌尖美味。

●瓜蒌有何功效

瓜蒌有清肺化痰、宽胸散结、润燥滑肠的功效，皮、籽、根都可入药。

●瓜蒌怎么吃

范村人说，瓜蒌瓤炒鸡蛋，味道微甜；瓜蒌籽可以生吃，也可以炒制后吃，但需要注意，生瓜蒌籽不能多吃，以免引起腹泻。

●瓜蒌是哪儿产的

瓜蒌不是“外来户”，在我市周边多个县(市)都能见到野生瓜蒌，它们多长在深山峻岭和荆棘丛生的山崖石缝中。(洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 李德伟/文 记者 张怡熙/图)