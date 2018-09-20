河南省委省政府环境保护督察组交办案件办理结果公示（第十七批）

施工方吴孝如为了方便施工，私自将伊川县水寨镇宋村河滩宋汉杰、宋宗杰两家共计种植的172棵树木用挖掘机毁坏，经价格认证中心认证：被毁树木价值2704元。当事人反映的毁坏柏树苗5000棵与事实不符。举报问题部分属实。

一、洛阳市伊川县

受理编号：D20181101298

反映情况：伊川县水寨镇宋村4组村大队派人将我家树木毁坏(杨树30棵，柏树苗5000棵，果树几十棵)

调查核实情况：施工方吴孝如为了方便施工，私自将伊川县水寨镇宋村河滩宋汉杰、宋宗杰两家共计种植的172棵树木用挖掘机毁坏，经价格认证中心认证：被毁树木价值2704元。当事人反映的毁坏柏树苗5000棵与事实不符。举报问题部分属实。

处理及整改情况：伊川县森林公安局根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条之规定，对吴孝如以故意毁坏财物行政拘留十日，并处罚款1000元。

二、洛阳市伊川县

受理编号：D20181104407

反映情况：伊川县半坡镇候沟村抢断李村饮用水源，破坏生态环境。

调查核实情况：群众举报的抢断饮用水源为侯沟村与李村交界的一处山泉水。群众自发在白半路南2.5公里处建蓄水池一座，引村南庙沟泉水解决饮水问题，饮用至今。李村由村集体井统一供水，群众安全有保障。经现场查看，半坡镇李村饮用水源及周围植被、生态环境未遭受破坏。举报问题不属实。

处理及整改情况：全面排查饮用水源及饮水工程现状，加大管护力度，做好宣传工作，积极引导群众爱护水利设施，发现破坏水利设施及生态环境的行为，坚决予以打击。

三、洛阳市伊川县

受理编号：D20181105440

反映情况：伊川县江左镇官庄村北有两个养鸡大棚，气味难闻。

调查核实情况：距离官庄村53米处有两个肉鸡养殖大棚，可饲养肉鸡2万只，鸡场采用厚垫料模式，饲养过程中不产生污水，臭气主要来源于夏季养殖过程中。反映问题属实。

处理及整改情况：一是要求该养殖户不允许再扩大养殖规模；二是在夏季应减少肉鸡养殖密度，注意勤通风换气，避免臭气积聚；三是在固体粪便清出后及时销售或还田，避免长期在储粪棚堆积，减少发酵臭气。

四、洛阳市伊川县

受理编号：D20181105479

反映情况：伊川县白元乡常屿堡村泰鼎有限公司污染严重，晚上生产。

调查核实情况：洛阳市泰鼎工程机械有限公司主要污染物有粉尘、噪声、固废。车间内粉尘问题配套有2套袋式除尘器，噪声问题安装有减振基础、建筑隔声设备，固废问题设置有暂存间，以上防护设施均正常运行，晚上生产属于正常行为。现场没有发现该企业存在污染严重问题，但在厂区内发现部分铸造废砂(固废)未采取有效覆盖防扬尘措施。举报问题部分属实。

处理及整改情况：立即覆盖该企业厂区内铸造废砂，伊川县环保局于2018年11月7日下达行政处罚事先告知书(伊环罚先告字[2018]第6-11号)，处以2万元罚款。

五、洛阳市伊川县

受理编号：D20181106550

反映情况：伊川县平等乡平等村河滩有个伊丰肉联厂晚上偷排污水，污水过滤机从未使用过。

调查核实情况：经调查，伊川县伊丰食品有限公司，污染防治设施配套健全，各项污染物监测结果均满足排放标准，不存在偷排问题。厂区内配套板框压滤机因企业产生污泥量较小暂未使用，反映问题部分属实。

处理及整改情况：伊川县督促该企业在原有污染防治基础上加强对企业无组织排放进行治理，增加厂区冲洗频次，确保污染物稳定达标排放，最大限度降低对周围环境的影响。县环保局进一步加大对该企业监管力度，严格管控，坚决杜绝环境污染问题再发生。

六、洛阳市伊川县

受理编号：D20181106558

反映情况：伊川县彭婆镇李寨村东风铸钢厂，污染严重，污染耕地。

调查核实情况：东风铸钢厂位于伊川县彭婆镇李寨村，负责人：黄水高，该企业因债务经济原因自2013年停产至今，厂区、厂房内主要生产设施设备已经废弃，未发现生产迹象，经询问调查该厂2018年10月27日开始对厂区内杂草、树枝和厂房内的废旧设施设备进行清理，准备租赁，部分厂房已经清空，对该企业附近周围耕地进行现场勘查，未发现周围耕地受到污染。反映问题不属实。

处理及整改情况：伊川县将继续加强对废弃和长期停产厂房的巡查检查，从严监管，坚决打赢污染防治攻坚战。

七、洛阳市伊川县

受理编号：D20181106563

反映情况：伊川县高山镇魏庄村旺阳鞋包加工厂污染严重。

调查核实情况：企业和河南中环信环保科技股份有限公司签订有河南省危险废物处置服务合同，厂区建设有危废暂存间，统一收集，集中处置，未发现违法外排、转移等行为。污染防治设施健全，各类污染物虽符合相关排放标准，但对周围环境仍造成一定影响,反映问题部分属实。

处理及整改情况：伊川县督促该企业在原有污染防治基础上加快清洁生产审核进度，确保污染物稳定达标排放，最大限度降低对周边环境的影响。进一步加大对该企业的环境监管力度，杜绝环境违法行为再发生。

八、洛阳市伊川县

受理编号：D20181107617

反映情况：伊川县彭婆镇赵沟村晋战峰开了个养殖场养鹌鹑。

调查核实情况：彭婆镇赵沟村村民晋战峰利用村边废弃厂房养殖鹌鹑1万只，养殖过程中采用机械干清粪，无污水，湿粪通过露天晾晒、干燥后放入堆粪场(防雨防渗)，场区臭气大。养殖区附近均为居住区。反映问题属实。

处理及整改情况：伊川县对养殖户进行了说服教育，鼓励其积极到远离村庄的地方选址养殖。该养殖户不能扩大养殖规模，督促养殖户将露天晾晒的粪便清理干净，不能在露天晾晒，圈舍内清理出的粪便保证日产日清，尽可能减小对周边住户的影响,本批鹌鹑饲养结束后在2019年6月底前实现退养完毕。

九、洛阳市伊川县

受理编号：D20181107618

反映情况：伊川县高山镇洞子沟村东边有个大型养猪场离住宅太近，气味难闻影响生活。

调查核实情况：该养猪场为高山镇张村扶贫养猪小区，共有猪舍17栋，为15个村72户贫困户利用创业贷款建设而成，距离洞子沟村最近住户334米，场区内沉淀池、储粪场、固液分离机、封闭发酵罐等粪污处理设施运转正常。反映问题属实。

处理及整改情况：一是要求该养殖户不再扩大养殖规模；二是在夏季应减小肉鸡养殖密度，注意勤通风换气，避免臭气积聚；三是固体粪便清出后及时销售或还田，避免长期在储粪棚堆积，减少发酵臭气。

十、洛阳市伊川县

受理编号：D20181107639

反映情况：伊川县鸦岭镇康坪村寺沟自然村有一个石料厂，粉尘污染。

调查核实情况：该厂采矿许可证于2016年12月办理了采矿权注销公告。目前，仅有四条分筛架及部分石料，处于停产状态。举报问题不属实。

处理及整改情况：一是按无证企业进行取缔，对厂区内遗留的分筛架进行拆除；二是对厂内堆放的石料堆进行清理并恢复原地貌。

十一、洛阳市伊川县

受理编号：D20181107647

反映情况：伊川县水寨镇瑶张村东北有个养羊场，距离村庄以及村子集中供水点很近。

调查核实情况：该养羊场位于水寨镇瑶张村东北方向，负责人张延国，为贫困户，劳动能力弱，在庭院养羊40只。粪便定期收集后还田。该取水塔为早年饮水工程修建，现该村又修建了一个深水井，该取水塔功能已转为部分居民洗涮之用。反映问题属实。

处理及整改情况： 2018年11月16日前督促该养殖户完成沉淀池的建造，对污水集中收集，防止污水下渗污染水源。

十二、洛阳市瀍河区

受理编号：D20181106137

反映情况：瀍河区夹马营路南口中州路公交站牌北路边有个打牌点，影响交通；财经学校旭升大队有一户养了两三条大狗，叫声扰民。

调查核实情况：经调查，在瀍河区夹马营路与中州路交叉口，在天气暖和时有在路边打牌的情况。因养狗地址不明确，瀍河区民警对财经学校旭升大队周边进行走访排查，未发现有大型犬只。举报情况属实。

处理及整改情况：瀍河区民警对公交站牌周边商铺进行走访，告知若发现有人打牌可以上前进行制止并告知民警或拨打110。安排巡逻车增加对此路段的巡逻，发现有人在路边打牌要上前制止并警告。民警向财经学校周边群众发放居民养犬告知书，告知周边群众若发现有住户喂养大型犬只的，可及时到公安机关举报。辖区旭升社区网格管理人员在日常巡查检查过程中，对发现的养狗扰民、路边打牌影响交通等行为进行制止、劝离。

十三、洛阳市瀍河区

受理编号：D20181107596

反映情况：洛龙区荣康路与汉宫东路交叉口万鸿园小区北边洛阳火车北站，晚上火车鸣笛，影响休息。

调查核实情况：洛阳火车北站位于万鸿园小区北边约1.3公里处，洛阳火车北站火车夜间进站或启动出站时需要鸣笛警示，这种鸣笛属于正常的安全鸣笛警示，在夜间较安静的情况下，万鸿园小区居民能够听到鸣笛声。经现场核实，举报情况属实。

处理及整改情况：经了解火车鸣笛是正常的安全警示鸣笛，鸣笛的长短、次数都有相关的规定，不能够随意停止或减少。《中华人民共和国噪声污染防治法》第三十四条规定，机动车辆在城市市区范围内行使，机动船舶在城市市区的内河航道航行，铁路机车驶经或者进入城市市区、疗养区时，必须按照规定使用声响装置。第三十七条规定，在已有的城市交通干线的两侧建设噪声敏感建筑物的，建设单位应当按照国家规定间隔一定距离，并采取减轻、避免交通噪声影响的措施。鉴于以上情况，建议投诉人做好自家房屋的隔音措施，以减小外界噪声的影响。

十四、洛阳市老城区

受理编号：D20181024010

反映情况：洛阳火车站火车进站鸣笛噪声扰民，道北路美好家园小区当时的环评是如何通过的，距离火车道直线距离只有20米左右。

调查核实情况：经调查，该小区位于道北路办事处春都路北侧，建于2003年，共有6栋居民楼，约350户居民。该小区南侧距离陇海铁路线较近，中间间隔春都路和铁路供电段居民楼，距离约60米左右。反映问题属实。

处理及整改情况：一是积极协调相关职能部门督促洛阳火车站加强火车进出站管理，尽可能减小火车进出站噪声对周围群众的影响；二是积极做好小区居民思想稳定工作，引导居民通过加装双层玻璃，尽量降低噪声影响。

十五、洛阳市老城区

受理编号：X20181106147

反映情况：老城区邙山镇土桥村养猪场臭气很大，污水渗入地下，污染井水。

调查核实情况：反映的养猪场是邙山镇土桥村五组耿永行养猪场，现存栏110头，因塑料污水排送管道破裂，没有及时修复，造成粪便横流，臭气熏天。反映情况属实。

处理及整改情况：老城相关单位已对该养猪场下达整改通知书，限3天之内将粪便清理完毕，管道修复完好，督促该养猪场近期加快出栏，并于11月22日前将猪场予以关闭。

十六、洛阳市老城区

受理编号：D20181101333

(D20181105475)

反映情况：老城区周公路一运家属院11号楼4单元和5单元之间，垃圾成堆，气味难闻，10月26日反映过，对10月31日的公示信息不满意，问题未解决。

调查核实情况：诉求人所反映的“4单元和5单元之间的垃圾”实为4单元2楼一位80多岁的独居老人住户收集，因老人年龄较大，平时又有收集废品的习惯，捡拾的废纸箱、木板等中间夹杂有废品，堆放在两个单元之间空地，并非垃圾，也无明显异味。群众举报的内容是因80岁老人生活习惯所致，情况属实。

处理及整改情况：一是责成小区物业管理方(交运集团房产管理处)，加强对小区环境的治理，加大宣传教育力度，引导居民共同维护小区环境；二是因该户老人未与儿女共同生活，思想上有些偏激，不听从儿女的劝导，组织社区人员联合交运集团房产管理处共同入户，再做老人的思想工作，尽快取得理解和支持；三是协助老人联系废品收购站，对其废品进行回收处理。

十七、洛阳市洛宁县

受理编号：D20181104427

反映情况：洛宁县城郊乡崛山村渡阳河内采砂，现在没砂场有生产，害怕以后把地下水控断。

调查核实情况：经调查核实，反映问题属实。

处理及整改情况：经查，该砂场生产加工车间实际在宜阳县三乡镇可乐湾村，砂石料一并堆放在该场区内，现无生产。该场前期生产作业主要在渡阳河宜阳县河道内，但有越界至洛宁县辖区河道进行开采作业。2018年10月27日，洛宁县已对该场正在洛宁县河道内作业的机械进行了扣留，并对相关人员进行了2万元的行政处罚。下一步，洛宁县将加强对河道监管，防止类似事件再次发生。

十八、洛阳市城市管理局

受理编号： D20181031285

反映情况：洛阳市闹市区有许多共享单车，影响市容和交通。

调查核实情况：自去年以来，先后有哈啰、摩拜、ofo、青桔、酷骑、永安行等6家共享单车公司先后进入我市，解决了目前城市短途出行巨大的用户需求问题，为市民绿色便利短途出行解了许多燃眉之急。共享单车的潜在需求日益增多，出现个别地方有许多单车停放现象。举报部分属实。

处理及整改情况：(一)抓好共享单车普查和减量管理工作。市城管局组织各区开展共享单车专项普查，按照既满足需求又不扰民的原则，多策并举，强化日常监管。目前ofo、酷骑、永安行3家共享单车公司已退出洛阳市场，单车总量从年初的约28万辆核减到约11万辆。(二)规范车辆投放点设置。要求单车公司与各辖区城市管理部门联系，申报单车集中投放点位，配备专人实施网格化管理，确保单车摆放有序。明确单车集中投放点距离、每个投放点位20辆，在道路交叉口50米范围内禁止设置停放区等7项具体规定。(三)建立用车潮汐点管理台账。通过企业自查和辖区城管部门监管，目前我市城区设置了网格管理区217个，对37处易出现车流“潮汐式”拥堵的重要地区、路段，建立了潮汐点台账，要求企业设置专人负责、定时值守、及时清理超量单车，各区负责日常巡查，督促企业落实。

十九、洛阳市孟津县

受理编号：D20181104398

反映情况：孟津县平乐镇洛常路与新310国道高架桥下东北方向200米有人向土坑内排放不明液体和生活垃圾，不明液体来历不明，害怕影响地下水。

调查核实情况：举报地点位于孟津县平乐镇洛常路与新310国道高架桥下东北方向200米，紧邻洛常路东侧有一处面积约为500平方米的水坑，平乐镇后营村村民为了种植绿化树，将附近抽水井抽出的泥水灌到坑里，先浸水再种植，水坑里的水为土黄色，没有异味，不会影响地下水，土坑周边未发现生活垃圾。反映问题部分属实。

处理及整改情况：孟津县政府责成相关部门加大监察执法力度，严查环境违法行为。

二十、洛阳市孟津县

受理编号：D20181105457

反映情况：孟津县麻屯镇单寨村310国道与马聂路交叉口西北有一个洗衣厂，清洗医院的衣物，有时候会焚烧东西，冒黑烟，污染环境。

调查核实情况：被投诉企业为洛阳卫信保洁洗涤中心，该企业30000套/年被服洗涤项目办理有环评审批手续并通过验收，清洗医院的衣物属实。但现场检查时未发现焚烧痕迹，询问周边群众也未发现焚烧东西、冒黑烟现象。反映问题不属实。

处理情况：孟津县将加大监管和执法力度，严查环境违法行为。

二十一、洛阳市孟津县

受理编号：D20181107632

反映情况：孟津县平乐镇太仓村潘跃进正常耕地挖走变卖造成土地流失，里面倾倒工业垃圾。

调查核实情况：孟津县平乐镇太仓村村民潘跃进于2015年3月与太仓村4户农主签订老宅临时取土协议，支持重点项目310国道扩建工程，3月16日平乐镇政府出具用途信访评估报告，3月31日取得县国土部门取土批复，2015年6月已停止取土行为。现场查看土地面貌平整，未发现工业垃圾和倾倒情况。反映情况不属实。

处理及整改情况：孟津县将加大执法巡查监督力度，严格依法依规使用土地资源，确保环境生态稳定。

二十二、洛阳市孟津县

受理编号：D20181107584

反映情况：孟津县常袋镇拐坪村刘成运将耕地改为养殖用地，用来喂猪，正在建猪圈。

调查核实情况：常袋镇拐坪村村民刘成运于2017年成立常袋镇拐坪兄弟种养合作社，办理有营业执照。同年9月与常袋镇拐坪一组、镇政府签订用地协议，使用集体土地9.64亩发展养殖产业。该项目经批准确定为到户增收产业扶贫项目,该合作社于2018年8月分别办理设施农用地备案和养殖项目环境影响审批，并缴纳28920元土地复耕保证金，该地符合孟津县土地利用总体规划，新建猪圈未超出规定使用范围，不存在将耕地改为养殖用地情况。反映情况不属实。

处理及整改情况：孟津县继续加大全县养殖用地监管力度，严格项目准入审批，对改变土地用途、违法使用基本农田行为进行依法查处、严厉打击。

二十三、洛阳市新安县

受理编号：D20181106542

反映情况：新安县五头镇蔡庄村弧马沟一个养鸡场污染严重。

调查核实情况：该养殖场西北150米处有居民3户，西南200米处有居民3户，其余周边均为田地或果园。该鸡场采取机械清粪工艺，场内配套有规范的粪污处理设施：建有污水收集池2个(约300立方米)、储粪棚1个(约500立方米)、固液分离设施1套、粪便翻抛机1个。储粪棚底部全部硬化，顶部有覆盖防雨措施。日常粪污经干湿分离后，污水排入污水收集池，粪便储存在储粪棚内经堆肥发酵后还田。反映问题不属实。

处理及整改情况：现场查看时该鸡场各项污染防治设施正常使用，场区环境整洁，无垃圾、粪便随意堆放及污水乱流现象；鸡舍通风口有轻微异味，厂区及周边无异味。新安县继续做好畜禽养殖业规范化管理，举一反三，对养殖企业进行全面摸排，规范养殖行为，由环保部门加强对养殖企业粪污处理的监管，继续加大对全县范围内畜禽养殖废弃物资源化利用的技术服务力度，并做好群众信访稳定工作。

二十四、洛阳市瀍河区

受理编号：D20181107616

反映情况：瀍河区含嘉仓社区铁路家属院洛阳市供电局在小区内施工，黄土裸露深沟没有防护。别的小区的变压器安装在铁道家园小区内；本小区收了两次暖气初装费不合理等问题。

调查核实情况：当前铁路家属院正在进行“三供一业”改造，供电改造是其中一项，按照设计需要在含嘉仓社区铁道家属院设置一台变压器，但该社区居民认为是隔壁其他家属院的变压器不应建在其家属院内，就阻挡施工人员施工，并将施工围挡推倒。铁路家属院交房时已交付过暖气初装费。2015年11月，该家属院暖气转交给市政供暖收费，原汽暖改水暖，需要管道改装，洛阳铁路生活段再次收取暖气初装费，并承诺一家一流量表，但使用至今未安装流量表，仍按面积收费，居民不满，于是索要二次初装费用。举报情况属实。

处理及整改情况：瀍河区立即与铁路物业部门进行沟通协调，通过沟通协调施工单位已经重新设置好围挡，并覆盖防尘网。针对变压器设置问题与供电部门进行了沟通，对方承诺，将设计作业进一步优化，并将这一情况与小区物业和业主委员会进行了沟通。瀍河区将配合供电部门优化设计方案，并在做好施工围挡、网布覆盖、作业喷淋的基础上，征得小区居民的理解和支持，促使这一区域电力施工尽快开工。针对二次收取暖气初装费问题，瀍河区五股路办事处派代表与洛阳铁路建筑段进行了沟通，但未达成共识。下一步瀍河区将持续跟进，督促双方尽快达成共识。

二十五、洛阳市伊滨区

受理编号：D20181101291

反映情况：伊滨区诸葛镇潘沟村北东一干渠南山沟内石料厂晚上生产，噪声和粉尘污染严重。

调查核实情况：伊滨区立即组织工作人员到现场查看，举报内容属实。

处理及整改情况：已责令该厂停止生产作业,并对其违法行为立案查处，同时由区相关职能部门依法取缔。伊滨区将加大对全区域的巡查力度，杜绝此类问题再次发生。

二十六、洛阳市伊滨区

受理编号：X20181104097

反映情况：伊滨区李村镇HP人才产业(中电银河湾)项目工地正在进行“土石方”作业。1.未采取湿法作业落实喷淋降尘制度。2.大面积黄土裸露未覆盖。3.施工道路未硬化积尘扬尘严重。4.未进行100%围挡。5.无车辆冲洗设施。6.无“三员”公示牌，未落实“三员”管理制度。

调查核实情况：经调查核实，举报内容属实。

处理及整改情况：伊滨区管委会立即组织人员到现场对该处进行了整改，裸露黄土已全部用滤网进行覆盖；要求运输单位在今后土方作业时，场地配合湿扫和洒水措施，最大限度降低扬尘；土方清运后，做到随倾倒随覆盖，确保不出现黄土裸露现象。

问责情况：责令伊滨区综合执法大队一中队队长郑培杰写出书面检查，对副中队队长马海洋通报批评。

二十七、洛阳市伊滨区

受理编号：X20181104098

反映情况：伊滨区高铁大道和光武大道交会处无名垃圾和砂石堆场正在用铲车进行砂石装卸运输。该堆场涉及堆放砂石、黄土、建筑垃圾、生活垃圾问题，面积庞大。发现问题：1.装载砂石未进行湿法作业。2.部分物料堆放不到位。3.大面积黄土裸露未覆盖。4.建筑垃圾随意堆放，覆盖不到位。5.大面积生活垃圾随意堆放。6.无车辆冲洗设施。

调查核实情况：经调查，举报内容属实。

处理及整改情况：伊滨区立即组织工作人员到现场查看，已责令该公司(洛阳市环锋资源公司)停止场内作业，并下达责令停止违法行为通知书，对该公司项目负责人进行约谈，安排专人对该堆场进行日夜值守及巡查，该堆场在降尘、车辆冲洗、覆盖等没全面整改完成前，严禁其恢复作业；现在场地内已全面覆盖；对于场地东侧生活垃圾，11月7日下午1时，区城管局组织40名环卫工人，出动垃圾压缩车3台、铲车2台，于当日下午3时，清理、整改完毕，并将此处生活垃圾运至市生活垃圾焚烧处理场。

问责情况：责令区综合执法大队二中队队长张华写出书面检查，对副中队队长穆义龙通报批评。

二十八、洛阳市伊滨区

受理编号：X20181104099

反映情况：伊滨区倒盏民族文化村宏昌水泥厂东侧30米厂区物料露天堆放未覆盖，无物料密闭车间；无密闭生产车间露天生产；厂区积尘严重，脏乱差；无车辆冲洗设施。

调查核实情况：经调查核实，群众举报问题属实。

处理及整改情况：伊滨区立即组织区控尘办和诸葛镇工作人员，对河南安途建筑工程有限公司进行了现场检查和督促整改，具体整改情况为：一是立即对该企业下达了停工整改通知书，目前企业对物料进行了覆盖，其他事项正在整改；二是责令企业所属地诸葛镇政府对企业进行了查封，在电箱、生产设备等关键部位张贴了封条，并切实履行好属地管理责任，督促企业尽快全部整改到位。

二十九、洛阳市吉利区

受理编号：D20181106529

反映情况：群众来电反映，吉利区西霞院水库有人电鱼。

调查核实情况：经调查核实，黄河小浪底水利枢纽配套工程——西霞院反调节水库，左岸为洛阳市吉利区和济源市坡头镇，右岸为洛阳市孟津县。西霞院水利枢纽由黄河水利水电开发总公司实行封闭管理。接到转办案件后，吉利区渔政渔船检验监督管理站、区湿地管理站、区湿地派出所、吉利黄河河务局4家单位成立联合执法小组，第一时间赶赴黄河吉利段展开现场排查。经查未发现电鱼、捕鱼活动。反映问题不属实。

处理及整改情况：吉利区根据西霞院水利枢纽两岸跨3个行政区的实际情况，已经向市农业局渔政部门和黄河水利水电开发总公司进行了汇报与沟通，市农业局渔政部门计划从2018年11月14日开始统一协调，组织联合执法，坚决打击电鱼、捕鱼等违法行为，一经发现，立即严肃处理。

三十、洛阳市吉利区

受理编号：D20181107594

第四批三号已公示。

2018年11月16日