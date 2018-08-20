洛阳市政府召开第三次常务会议 研究农村人居环境整治、博物馆之都建设等工作

15日晚，市长刘宛康主持召开市政府第三次常务会议，研究农村人居环境整治、创新创业、博物馆之都建设等工作。

15日晚，市长刘宛康主持召开市政府第三次常务会议，研究农村人居环境整治、创新创业、博物馆之都建设等工作。

会议原则通过的《洛阳市农村人居环境整治三年行动实施方案》提出了我市农村人居环境整治行动的总体要求、重点任务、支持政策及保障措施。会议强调，农村人居环境整治是实施乡村振兴战略的第一场硬仗。要把农村人居环境整治和乡村振兴、脱贫攻坚、污染防治等重点工作紧密结合起来统筹推进，聚焦农村生活垃圾治理、厕所革命、污水治理、村容村貌整治、村庄规划管理、完善建设管护机制等六个方面重点工作，紧盯时间节点，创新方法手段，及时协调解决问题，及时总结推广经验，促进农村人居环境持续改善。

会议原则通过了《洛阳市人民政府关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的实施意见》。会议强调，把“双创”推向更大范围、更高层次、更深程度，对于加快新旧动能转换、推动我市经济高质量发展具有重要意义。各级各部门各单位要把创新发展摆在更加突出的重要位置，细化工作任务，明确责任目标，统筹抓好“双倍增”行动、创新成果转化、优化营商环境等各项工作，充分激发创新创业活力，全力打造洛阳“双创”升级版。

会议原则通过《关于建设博物馆之都工作实施意见》。会议强调，洛阳名胜古迹和文化遗存众多，不仅要保护好，还要传承好、展示好、利用好，真正将“博物馆之都”打造成洛阳旅游新名片，实现“老三篇”向“新三篇”转变。要加快二里头遗址博物馆等重点项目建设，确保按照时间节点完成建设任务。要充分运用现代科技手段，有计划、有重点、有步骤地对现有博物馆进行提升改造。要积极引导和推动非国有博物馆建设，壮大博物馆规模，提升博物馆品质。

会议原则通过了《洛阳市乡村振兴战略规划(2018—2022年)》《洛阳市关于促进创业投资持续健康发展的实施方案》，研究了扫黑除恶、安全生产、污染防治、脱贫攻坚等工作推进情况。

会议还研究了其他事项。（洛阳日报记者 孙自豪）