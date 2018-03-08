洛阳市出台交通秩序治乱治堵专项行动实施方案

为切实解好交通之堵和群众心中之“堵”，洛阳出重拳、亮实招！昨日下午召开的全市交通秩序治乱治堵专项行动动员会上，人手一份新鲜出炉、厚墩墩的红头文件——《洛阳市交通秩序治乱治堵专项行动实施方案》(以下简称《方案》)。

为切实解好交通之堵和群众心中之“堵”，洛阳出重拳、亮实招！昨日下午召开的全市交通秩序治乱治堵专项行动动员会上，人手一份新鲜出炉、厚墩墩的红头文件——《洛阳市交通秩序治乱治堵专项行动实施方案》(以下简称《方案》)。

《方案》明确了交通秩序治乱治堵专项行动的工作目标、整治重点、保障措施，提出用100天的时间，实施重点路口、重点路段保通工程，实施公交提速工程，加强停车管理，科学设置交通信号，重拳治理交通乱象，充实保通力量，努力实现“两增四提两减少”工作目标——增加道路交通基础设施，增加公共停车场所；公共交通分担率明显提升，道路通行效率明显提升，交通秩序明显提升，群众文明交通意识明显提升；交通违法明显减少，交通拥堵路段(口)明显减少。

明确治堵重点

《方案》明确了此次专项行动的治堵重点区域、重点路段。

一是围绕王城大道快速化建设，解决丽春路、涧东路、芳林路、国花路、二乔路、建福路等6个路段12个路口的拥堵问题。

二是围绕南昌路改造提升工程，解决南昌路、河洛路、周山路、南苑路、滨河北路、西苑桥等6个路段11个路口的拥堵问题。

三是围绕老城区历史街区保护与整治，解决定鼎路、春都路、国花路、二乔路、北环路等5个路段10个路口的拥堵问题。

四是围绕地铁1号线、2号线建设，解决33个站点建设涉及的120个路口和站点区域拥堵问题。

五是围绕人流、车流密集区域，解决洛阳火车站、洛阳龙门站、万达广场、王府井商圈、建业凯旋广场等路段拥堵问题。

《方案》要求，市公安、规划、住建、城管、交通等部门抽调人员组成专门班子，近期对市区所有在建路段、重点工程施工地段，以及人流、车流密集的拥堵路段开展拉网式排查治理，针对存在的问题一点一策、一路一策、一区一策，综合运用工程改造、道路提升、市容路貌整治、交通秩序治理、优化交通组织等手段，充分利用周边既有道路，优化保通方案，缓解交通拥堵。

优化路网结构

加快项目建设。确保王城大道快速路洛河以南段明年3月底前通车，洛河以北段今年11月底前老城区段和西工区段完成拆迁，明年10月1日前主体通车；北环路(定鼎北路至安居路)东段、西段2018年11月底瀍河区段完成征地拆迁，11月中旬老城区段完成征地拆迁，年底前主体通车；新伊大街(军民路至古城路段)11月30日前建成投用；做好火炬大道贯通工程规划和拆迁建设等工作；热力管道施工涉及的北盟路、春都路、道南路等11条道路要在11月20日前完成施工并恢复路貌。要在确保安全的前提下，科学安排施工次序，督促施工单位文明施工、科学施工、交叉施工。市政道路的日常维护，原则上安排在夜间进行，最大限度减少对群众的影响。

道路提升改造。按照主、干、环和支、辅、街互为一体，主路、干道、环城路连接畅通，支路、辅路、街道环通畅通的目标，打通建福路(纱厂西路-王城大道段)，拓宽改造滨河北路(涧东路-芳林路段)，完善在建道路周边次干道、支路路网结构，推进片区路网微循环，缓解王城大道等主干道施工期间洛北城区交通压力；在南昌路主体开工之前，按照南昌路设计规划提前对南昌路周山路口、南昌路南苑路口及南苑路段、滨河北路芙蓉路口及路口西侧、滨河北路丽新路口及路口东侧进行拓宽改造，缓解南昌路施工期间交通压力。

优化节点设施。对王城大道快速化、南昌路提升改造涉及的芳林路、涧东路、纱厂路、滨河路等道路人行道进行硬化，对部分节点进行拓宽，安装隔离设施，增加慢车道，解决自行车、电动车无路可行、交织混乱问题。

加强停车管理

增加有效供给。城市区停车场建设规划要在12月底前完成，加快推进停车管理平台建设，12月底前要投入试运营；珠江路地下停车场、隋唐园立交停车场、文博广场停车场、纱厂南路停车场等4个停车场12月底前要全部建成；各城市区要围绕辖区交通拥堵路段和人口密集场所，抓紧建成投用一批停车场；加强住宅小区停车场的规划建设、动态调整车位配套比，缓解社区(居民小区)停车难、拥堵等问题；充分挖掘停车资源，推动企事业单位开放内部停车场；充分利用社会空闲场地，将其改造为临时停车场，王城大桥北建材市场地块、洛阳军分区周边拆迁地块11月底前要平整到位，作为临时停车场。

规范停车管理。对城市区所有停车场进行拉网式排查，取缔影响道路通行的临时停车泊位；规范停车收费管理秩序，禁止超范围停车收费；严厉打击私自圈地、违法收取停车费用等行为；研究制定限时停车、夜间停车等分时段临时占道停车管理办法，对道路停车实行动态化管理；在王城大道、中州路、王府井、南昌路丹尼斯等车流密集地区，探索实施分时段、差异化停车收费政策；加强共享单车管理，对37处易出现车流“潮汐式”拥堵的重要地区、路段，建立台账，督促企业设置专人负责、定时值守、及时清理超量单车，确保共享单车停放有序。

实施公交提速工程

在定鼎路等车流密集路段规划建设港湾式公交站点；推进公交专用车道、公交优先车道建设，河洛路公交专用道2019年3月底前建成，龙门大道、开元大道公交专用道2019年6月底前建成；加大公交投入，确保200辆新能源公交车尽快投用；探索实施分区段、时段公交免费乘车政策，11月20日前要拿出免费公交方案。

针对中州路、九都路、王城大道、南昌路等主干道，以及高铁站、火车站等重点区域，根据道路施工情况和绕行实际，合理规划制订公交线路优化方案，增加公交班次，延长运行时间及线路，11月底前要在现有基础上提升10%公交运力投放量。实施多样化公交服务，有针对性地开通旅游专线、定制公交、微循环公交、节假日专线等多样化公交服务，提升公交吸引力和分担率。

加快公路客运中心建设，在已经试运营的基础上，确保11月底前龙门交通枢纽公路客运中心工程大头落地；加快公用充电桩建设进度，2018年度规划建设的1000个公用充电桩，要强力推进。加大新能源公交车的推广应用，年底前，在公交四分公司停车场、公交五分公司停车场和国花路停车场建设充电桩，满足纯电动公交车的充电需求。

科学设置交通信号

加快智能交通科技化应用，充分利用大数据、交通云对车辆流量、流速、流向进行研判。在城市区原有210个卡口、980余个交通监控、135个高点监控基础上，11月底前在王城大道、南昌路等重点路段新建20套高点监控。

在老310国道、东环路、南环路、滨河北路、古城路、北环路等道路沿线的10个路口增加监控。11月20日前完成市区南昌路、太康路、王城大道、开元大道等60多个重点路口的交通信号配时再优化。根据路段拥堵情况和交通流量，11月底前对重点路段路面交通标线进行重新优化调配，在道路交会处合理设置左转待转区、新增右转车道，提升通行效率。

在中州路、国花路、瀛洲路、天津南路、景华路等5条道路设置中心隔离护栏6300米；在纱厂路、芳林路、丽春路等3条道路增加机、非隔离护栏10000米；在王城大道南段增设震荡块和警示标志等临时安全设施，并增设区间测速设备；在伊滨经开区增加卡口、监控和测速等设备。

综合治理交通乱象

《方案》要求，充分发挥公安主力军作用，严厉打击交通违法行为，综合治理交通乱象：加强行人、非机动车违法整治，严厉查处行人、非机动车闯红灯、越线停车等道路交通违法行为；严厉打击快递外卖配送车辆，低速三、四轮电动车等三类车辆闯红灯、随意变道等道路交通违法行为；严查机动车交通违法，综合利用电子监控、卡口系统和机动巡逻，加大机动车乱停乱放、闯红灯等交通陋习查处力度；严厉打击渣土车、商砼等货运车辆不按规定时间、路线行驶、野蛮驾驶等违规违法行为；深化有奖举报制度，提高群众举报交通违法的积极性，使之与一线民警执法形成互补，建立立体执法网络；加快推进轻微交通事故“警保联动”快速处理机制，推动轻微交通事故快处快撤；探索实施电动车上牌政策，提升电动车规范管理水平；严厉打击妨碍执行公务行为。

同时，强化城市区属地管理责任，探索建立“区级管面、街道管线、社区管段”的三级路长制。12月底前在全市打造5条严管示范路、10条严管示范街。

根据《方案》，我市将按照“全警管交通”的工作思路，抽调城市区公安分局警力参与辖区交通管理工作；将新招录的128名协勤全部投入治堵治乱“双治”工作，增加40台摩托车，扩充机动保通执法铁骑队。

《方案》还对开展文明交通创建等工作进行部署。交警部门将利用监控抓拍、民警查处、发动群众举报等方式查处一批典型违法车辆及驾驶人，重点查处违反禁(限)行规定、逆行、违法停车，非机动车、行人闯红灯，机动车不礼让斑马线、违法占用公交专用道等加重拥堵的违法乱象。对于行政事业单位公职人员，一律将其违法信息抄告其工作单位，同时在市文明办备案。(洛阳日报记者 孙自豪)