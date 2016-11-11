洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

再访宜阳县花山村
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-17 09:20

　　位于熊耳山腹地的宜阳县花山村，在初冬时节已经下过两场雪，进村的盘山路越发难走。

　　10月9日，市委书记李亚不打招呼、轻车简从，深入该村督导调研脱贫攻坚等工作，并与驻村帮扶队员和村“两委”干部共商精准脱贫良策。

　　如今已过去一个多月时间，花山村脱贫攻坚工作又有哪些新进展？党员干部干劲如何？日前，记者再次走进这个深山小村进行采访。

　　还没到村口，我们就看到一派火热建设场景：一台推土机正对进村道路进行修整，几名工人操作着简易摊铺机械，将新铺的水泥砂石压平。

　　“大型机械上不来，修路主要还得靠人工。”花山村村委会主任孔相才带着几名村民边干边说。

　　花山村是宜阳县较为偏远的行政村之一，唯一的进村道路，必须先绕着景区道路抵达花果山山顶，再翻过山头，上上下下要在山里来回绕77道弯。坡陡弯急、山高路远，盘山路宽不足5米。

　　孔相才说，李亚书记在花山村调研时指出，交通不便是制约花山村发展的最大瓶颈。10月以来，该村在上级单位的支持下，把通村道路提升当成第一任务。“时间不等人，必须抢工期，在上冻前把活儿干完。”说着，孔相才又低头忙碌起来。

　　由于道路断行，我们只能步行沿山路进村。行至半路，遇到了乡村医生潘显周，他正背着随身药箱，准备去给贫困户吴群量血压。

　　作为该村唯一的乡村医生，潘显周还是该村所有农户的家庭签约医生。为给村民提供更优质的服务，潘显周给每户都建了一份健康档案。村里留守的多是老人，山里路不好走，他会定期入户走访。

　　吴群今年73岁，看到潘显周走进院子，她满脸笑意迎了出来。潘显周先询问了吴群近几日身体情况，又忙拿出水银血压计给她测量血压，并留下几盒降压药，叮嘱她不能停药，还说一周后再来。

　　和潘显周一同走访的，还有驻村第一书记赵黎明。天渐寒冷，他关心着吴群老人的过冬问题。趁着老人量血压的空当，他在院子里察看柴火、蔬菜等用品的储备情况，看到备得挺足，他才放心离开。

　　随后，赵黎明带着我们前往村党群服务中心。他和花果山乡包村负责人、花山村“两委”干部等约好开个碰头会，商讨种植结构调整等工作。

　　花山村面积37平方公里，37个自然村分布在39条沟沟壑壑中，满山栎树、柿树、核桃树。利用这些“山货”发展产业，是该村稳定脱贫的一大特色。

　　今年年初，该村建起了一座橡子加工厂，本打算今秋大干一场，不巧遇到结果少，这对热情高涨的村民们打击不小。

　　“李书记来调研时鼓励咱们，脱贫攻坚从来不是一帆风顺、敲锣打鼓就能实现的，必须有定力，更要有信心。这话说得好。橡子加工这个产业，我觉得只要咱们认准了，明年还得坚定不移搞下去。”

　　“虽然今年本地产量不佳，还是应该先去外面收购一批，想办法让橡子加工厂运转起来，这样也能让村民们吃上定心丸。”

　　“对，另外得再去县里请技术人员来看看，咱村的土质、气候等是否适合水果柿生长，明年不妨也试种一批。”

　　…………

　　大家讨论热烈，时间到了13时30分。几个人分头行动，抓紧落实刚议定的几件脱贫事项。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 张珂）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·给宝宝化验小便，您知道怎么看化验单吗？
  • ·怕子宫受牵连，宫颈癌患者想将其一并切除
  • ·天冷了，赶紧给爸妈买一身保暖内衣？
    		•
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
        弯腰能摸地，抬腿踢过头，天天骑车买菜，爱玩智能产品……您能想到，这是一位年过九旬的老人的日常生活吗？9...
  • ·宠物洗牙还真是个精细活儿
  • ·精彩的旅行生活从60岁开始
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市出台交通秩序治乱治堵专项行动...
  • 在农村它叫“瓜鼓蒌蛋” 是这位伊川...
  • “东方红”首次通过铁海联运走出国门
  • 本周，洛阳市菜花、大白菜降幅较大
  • 李亚主持召开市委常委（扩大）会议：...
  • 洛阳天气：今天小雨转阴天 气温3℃到9℃
  • 洛阳巨利机械设备制造：科技创新绿色...
  • 洛阳市政府召开第三次常务会议 研究...
  • 2018年洛阳市二里头遗址博物馆筹建处...
  • 河南省委省政府环境保护督察组交办案...
    		•
    百姓呼声
    咨询：父母的房产过户给子女需要准备啥材料
    咨询：新生儿医保卡必须要换新？怎么办理
    精彩图片
    洛阳供热首日 记者一线...
    国内首台纯电动无人驾...
    陶瓷釉画《诸光开物》...
    “洛阳发现西汉大墓”...
    精彩热帖

    守望

    西苑冬韵

    初冬畅游万安山

    美韵--创意片
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605