位于熊耳山腹地的宜阳县花山村，在初冬时节已经下过两场雪，进村的盘山路越发难走。

位于熊耳山腹地的宜阳县花山村，在初冬时节已经下过两场雪，进村的盘山路越发难走。

10月9日，市委书记李亚不打招呼、轻车简从，深入该村督导调研脱贫攻坚等工作，并与驻村帮扶队员和村“两委”干部共商精准脱贫良策。

如今已过去一个多月时间，花山村脱贫攻坚工作又有哪些新进展？党员干部干劲如何？日前，记者再次走进这个深山小村进行采访。

还没到村口，我们就看到一派火热建设场景：一台推土机正对进村道路进行修整，几名工人操作着简易摊铺机械，将新铺的水泥砂石压平。

“大型机械上不来，修路主要还得靠人工。”花山村村委会主任孔相才带着几名村民边干边说。

花山村是宜阳县较为偏远的行政村之一，唯一的进村道路，必须先绕着景区道路抵达花果山山顶，再翻过山头，上上下下要在山里来回绕77道弯。坡陡弯急、山高路远，盘山路宽不足5米。

孔相才说，李亚书记在花山村调研时指出，交通不便是制约花山村发展的最大瓶颈。10月以来，该村在上级单位的支持下，把通村道路提升当成第一任务。“时间不等人，必须抢工期，在上冻前把活儿干完。”说着，孔相才又低头忙碌起来。

由于道路断行，我们只能步行沿山路进村。行至半路，遇到了乡村医生潘显周，他正背着随身药箱，准备去给贫困户吴群量血压。

作为该村唯一的乡村医生，潘显周还是该村所有农户的家庭签约医生。为给村民提供更优质的服务，潘显周给每户都建了一份健康档案。村里留守的多是老人，山里路不好走，他会定期入户走访。

吴群今年73岁，看到潘显周走进院子，她满脸笑意迎了出来。潘显周先询问了吴群近几日身体情况，又忙拿出水银血压计给她测量血压，并留下几盒降压药，叮嘱她不能停药，还说一周后再来。

和潘显周一同走访的，还有驻村第一书记赵黎明。天渐寒冷，他关心着吴群老人的过冬问题。趁着老人量血压的空当，他在院子里察看柴火、蔬菜等用品的储备情况，看到备得挺足，他才放心离开。

随后，赵黎明带着我们前往村党群服务中心。他和花果山乡包村负责人、花山村“两委”干部等约好开个碰头会，商讨种植结构调整等工作。

花山村面积37平方公里，37个自然村分布在39条沟沟壑壑中，满山栎树、柿树、核桃树。利用这些“山货”发展产业，是该村稳定脱贫的一大特色。

今年年初，该村建起了一座橡子加工厂，本打算今秋大干一场，不巧遇到结果少，这对热情高涨的村民们打击不小。

“李书记来调研时鼓励咱们，脱贫攻坚从来不是一帆风顺、敲锣打鼓就能实现的，必须有定力，更要有信心。这话说得好。橡子加工这个产业，我觉得只要咱们认准了，明年还得坚定不移搞下去。”