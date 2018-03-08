洛阳市交通秩序治乱治堵专项行动动员会召开

昨日，我市召开会议，贯彻落实全省、全市百城建设提质工程暨文明城市创建工作推进会议精神，动员部署全市交通秩序治乱治堵专项行动。 昨日，我市召开会议，贯彻落实全省、全市百城建设提质工程暨文明城市创建工作推进会议精神，动员部署全市交通秩序治乱治堵专项行动。 市长刘宛康主持会议并作总结讲话。市政协主席、市委宣传部部长杨炳旭部署文明交通宣传创建工作。市委常委、市政府党组成员王琰君部署全市交通治堵保通工作。 会议指出，要通过强力开展交通秩序治乱治堵专项行动，实施重点路口、重要路段保通工程，优化公共交通，扎实推进文明城市创建，努力实现“两增四提两减少”工作目标，即增加道路交通基础设施，增加公共停车场所；公共交通分担率明显提升，道路通行效率明显提升，交通秩序明显提升，群众文明交通意识明显提升；交通违法明显减少，交通拥堵路段(口)明显减少。 会议强调，要正视问题挑战，提高政治站位，从全面深化“9+2”工作布局、推进经济高质量发展的高度出发，多策并举，标本兼治，破解城市交通之堵，化解群众心中之“堵”，为人民群众营造畅通、有序、和谐的通行环境。要突出规划引领，打通对外大通道、畅通内部微循环，科学规划城市路网，做到主路、干道、环城路连接畅通，支路、辅路和街道环通畅通。要聚焦停车难题，从增量、挖潜、盘活三个方面着手，统筹规划建设，增加有效供给。要加快项目建设，紧盯节点，高质量、高标准完成建设任务，补齐交通基础设施短板，增强通行能力。要建立健全综合治理长效机制，一是法治化，依法严厉查处各类交通违法行为；二是精细化，交警、住建、城市管理等部门都要从细节入手，分工协作，配合联动，共同推进交通组织优化，不断提高交通管理水平；三是智能化，完善智能交通控制系统，运用大数据技术，提升路面管控能力。要加强统筹协调，形成工作合力，使交通秩序“治乱治堵”同市容卫生“治脏”、生态环境“治污”、违法建筑“治违”、公共服务“治差”、精神文明创建等工作紧密结合起来，相互促进、相得益彰。 市住建委、市城市管理局、涧西区、西工区在会上发言。（洛阳日报记者 孙自豪）