“东方红”首次通过铁海联运走出国门

15日下午，满载“东方红”YTO1204拖拉机的洛阳—青岛铁海联运班列自中国一拖铁路编组站出发，抵达青岛后将换乘轮船发往南美。这是继中亚班列、青岛班列顺利开行后，一拖“东方红”产品首次通过铁海联运出口海外。
15日下午，满载“东方红”YTO1204拖拉机的洛阳—青岛铁海联运班列自中国一拖铁路编组站出发，抵达青岛后将换乘轮船发往南美。这是继中亚班列、青岛班列顺利开行后，一拖“东方红”产品首次通过铁海联运出口海外。
一拖物流公司总经理助理刘杰介绍，这是一拖铁路编组站今年发出的第六次班列，共计100台拖拉机。与传统运输模式相比，铁海联运能减少中间运输环节，缩短运输周期，进一步提升“洛阳制造”的国际竞争力。（洛阳日报记者 陈曦 潘郁 通讯员 宋贤敏 陶建华 李德安 摄）
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