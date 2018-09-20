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洛阳今日最高气温8℃ 冷空气入侵谨防感冒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-16 09:26

　　昨天上午，太阳公公露了一下脸，到了下午，风力变大，气温也逐渐降低，市区下起了小雨。

　　市气象台预计，受冷空气和高空低槽的共同影响，今天阴天有小雨，西南部山区小雨转雨夹雪，偏北风3级到4级，气温2℃到8℃；明天小雨转阴天，西南部山区阴天有雨夹雪，偏北风3级，气温3℃到10℃。

　　这样的天气，想想都觉得冷。中国天气网发文称，一股“耐力型”冷空气正在影响我国，它性子慢但实力强，对南北方“雨露均沾”，不仅会让北方全面入冬，还可能让珠三角地区入秋。秋裤预报产品显示，11月15日，伴随着阴雨，秋裤线推进至浙江、福建、江西、贵州一带，全国85%的小伙伴御寒都需穿秋裤，而有大风相伴的河北、内蒙古、山西及东北三省等地“秋裤已然扛不住，御寒需得穿棉裤”。

　　根据受冷空气影响的地区在一定时间段内日最低气温下降的幅度以及日最低气温值两个指标，冷空气可分为弱冷空气、中等强度冷空气、较强冷空气、强冷空气和寒潮。

　　冷空气的影响范围可纵横数千公里。冷空气入侵的主要影响是带来降温和大风，有时也会有大范围的雨雪天气，这是冷、暖空气交汇作用的结果。当暖湿空气条件不好、环流条件不利时，冷空气入侵也不一定带来降水，因此，并不是冷空气越强，所产生的雨雪天气也越强。

　　医生提醒，冷空气到来时，气温降低，人体抵抗力下降，病毒容易乘虚而入，提醒大家做好应对措施。(洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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