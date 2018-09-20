“洛风邗韵”洛阳扬州书画联展开幕

昨日，“洛风邗韵”洛阳扬州书画联展在洛阳美术馆开幕。本次展览会持续到11月20日，市民可到洛阳美术馆免费观展。 书画爱好者在观展 昨日，“洛风邗韵”洛阳扬州书画联展在洛阳美术馆开幕。本次展览会持续到11月20日，市民可到洛阳美术馆免费观展。 在此次书画联展上，由两地文联从一大批优秀作品中精挑细选出的120余幅具有代表性的作品，蕴含着浓郁的地域气息。作品传承创新、相得益彰，笔随时代、墨见精神，展示了洛阳、扬州两地不同的地域文化特色，表达了创作者对生活的美好祝愿，展现了人民群众丰富多彩的精神文化生活和积极向上的精神风貌。（洛阳晚报记者 杨凤轩 通讯员 牛珂 文/图）