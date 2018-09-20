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良好的交通秩序需要“各行其道”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-16 09:26

　　主持人：本报新闻观察员洛谭

　　嘉宾：市民陈先生

　　陈先生：洛谭，给您说个事儿。前两天审车，我交了两张交通违法告知单的罚款，其中一张是占用公交专用道，因为这个吃罚单我心里有点儿郁闷。

　　洛谭：这张罚单吃得不冤。今年9月，我市开展违法占用公交专用道专项治理行动，私家车违法占用公交专用道行驶或在公交专用道长时间停车要被扣3分、罚款100元。

　　陈先生：不过，交通高峰期占用公交专用道的车不少啊。

　　洛谭：所以这种现象需要治理。公交专用道顾名思义是公交车专用的，抢占公交专用道，其他司机可能和您想的一样：前面有车走，我跟着走应该没事儿；现在没公交车，我占用一下应该没事儿。

　　陈先生：看来，这样想真会摊上事儿。

　　洛谭：良好的交通秩序需要“各行其道”。抢道无非是图快，无论是电动车与汽车抢道，还是私家车与公交车抢道，随时可能发生的事故都让人替交通违法者捏把汗。

　　陈先生：这种危险确实要注意。

　　洛谭：人行道、非机动车道、机动车道的设立在本质上是对公众安全的保护，只有“各行其道”，才能通过秩序求安全，通过秩序要速度。拿公交专用道来说，有业内人士介绍，一辆公交车占用的道路资源虽是小车的两倍，但运营能力是小车的10倍至15倍，设立公交专用道就是借助城市最少的道路资源运送最大的客流，通过公交优先实现交通优化，通过交通优化实现交通安全。

　　陈先生：一句话，要想交通不打架，就要“车走车路，马走马路”。

　　洛谭：是的。交通法规是维持交通秩序的“无形警察”，不按交通法规来，想快都快不了。“各行其道”是对他人的尊重，为他人让路也是为自己让路。针对交通违法行为，罚款不是目的，而是为了警示违法者避免更大错误。

　　陈先生：这么一说，吃罚单虽然心里不舒服，却能警示自己开车上路不再心存侥幸。

　　洛谭：道路畅通离不开科学规划、严格执法，更离不开所有参与者发自内心的认可、遵守与维护，让交通法规名副其实，需要时时刻刻用牢固的规则意识约束自己的行为。
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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