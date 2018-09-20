陶瓷釉画《诸光开物》为进博会添彩 咱洛阳的艺术家参与创作

新华社、光明网等媒体日前关注了一则新闻——首届中国国际进口博览会欢迎晚宴前，上海国际会议中心贵宾入场通道一铡的一幅陶瓷釉画《诸光开物》引人注目。13日，《洛阳晚报》记者了解到，这幅釉画由咱洛阳的文化部优秀专家郭爱和与中国工艺美术大师蒋国兴联袂创作。

位于上海地铁17号线诸光路站的《诸光开物》原作

核心提示

新华社、光明网等媒体日前关注了一则新闻——首届中国国际进口博览会欢迎晚宴前，上海国际会议中心贵宾入场通道一铡的一幅陶瓷釉画《诸光开物》引人注目。13日，《洛阳晚报》记者了解到，这幅釉画由咱洛阳的文化部优秀专家郭爱和与中国工艺美术大师蒋国兴联袂创作。

寓意

元素颇多，演绎自然、人文、科技、智慧之光

由二维码、大数据、北斗导航等抽象图案构成，结合国家会展中心四叶草形态的建筑造型，融入万花筒的设计元素……在11月4日晚举行的首届进博会欢迎晚宴前，上海国际会议中心贵宾入场通道一侧的陶瓷釉画《诸光开物》陪衬着载歌载舞的青少年，吸引了不少到场贵宾的目光。

13日，记者采访了这幅釉画的创作者之一郭爱和。郭爱和表示，这件作品由他和中国工艺美术大师蒋国兴共同创作。作品以釉色和线饰为主，画面形象的主体部分用立线勾勒，次要及背景部分以釉色的交融去衬托主体。

“万花筒元素的使用体现了我国的包容开放，也正好契合此次进博会的主题，再通过各种元素共同演绎自然之光、人文之光、科技之光、智慧之光。”他介绍道，“这幅釉画以具有中国特色的陶瓷材质和风格独特的陶瓷工艺制作而成，力求充分体现我国的传统文化。”

工艺

传统技法和现代审美相结合，增强艺术感染力

为了让釉画呈现出更好的效果，郭爱和称他们在工艺上付出了不少努力。“作品的坯体是精陶素坯，由于釉料的高透明性和高亮度的特点，对二次烧制的素坯白度有很高要求。”郭爱和说。

整件作品制作工艺里的关键在于立线，所谓立线就是将配制好的泥浆根据图案描绘在素坯上。“这一工艺是采用小楷狼毫笔沾立线泥进行的，立好的线条要挺拔有力，有韵律感。”郭爱和介绍，对于不同画面的处理，可以使用不同颜色的陶泥线，也可用陶泥进行堆、点、扫等手法，增强艺术感染力。

对大多数观众来说，釉画的神奇之处是釉色的千变万化。郭爱和同蒋国兴根据不同的画面，施以相应釉色，用质地柔软的羊毫毛笔蘸上饱满的釉浆，一层一层地在瓷板上涂上各种釉彩。“彩釉釉料属于高流动、高亮度的釉料，艳丽的色彩可以给人们充分展示其独有魅力。”郭爱和说。

延伸

釉画《诸光开物》原作位于上海地铁17号线诸光路站

其实，上海国际会议中心的这幅釉画只是一个局部缩小版，《诸光开物》的原作位于上海地铁17号线诸光路站地铁空间，原作总长80米、高2.6米，气势宏大、画面精美。

“除了参加欢迎晚宴的贵宾，还有更多参与进博会的国际友人欣赏到了釉画《诸光开物》，因为原作所在的诸光路站就位于国家会展中心北入口。”郭爱和说。

由于该地铁站在设计、施工及运营上秉承绿色理念，所以荣获LEED银级认证，这是国际认可的绿色建筑认证体系，该站因此成为亚洲第一个获得该荣誉的地铁车站，而釉画《诸光开物》在环境艺术方面对地铁站的贡献功不可没。（洛阳晚报记者 潘立阁/文 张斌/图）