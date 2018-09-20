谭正海：心里总是装着学生

今年54岁的谭正海从事教育工作已经35年。1999年，她调入东升一小任校长。“在这个过程中，我收获了满满的爱。有的孩子会给我大大的拥抱，有的家长会道一声辛苦了……”说起为何时常在校门口迎送学生，谭正海脸上洋溢起笑容。

人物简介

-姓名：谭正海

-职业：教师

-最幸福的事：学生们健康快乐地成长。

-最遗憾的事：因学校事务繁忙，未能参加女儿的大学毕业典礼。

“校长再见！”近日，涧西区东升第一小学(简称东升一小)大门前，离校的学生们纷纷向校长谭正海道别，而她一边叮嘱各班老师带好队，一边不停地朝学生们挥手：“再见，路上注意安全！”

今年54岁的谭正海从事教育工作已经35年。1999年，她调入东升一小任校长。“在这个过程中，我收获了满满的爱。有的孩子会给我大大的拥抱，有的家长会道一声辛苦了……”说起为何时常在校门口迎送学生，谭正海脸上洋溢起笑容。

“谭校长对孩子很负责，把孩子送到这里读书，我们放心。”家长李女士拉着谭正海的手不住地道谢，泪水簌簌而下。

李女士的儿子小文(化名)6岁时突发高烧，引起脑部疾病，其后两年到各地求医问药，病情得到控制，但因病鲜有机会和同龄的小朋友玩耍，性格一天天地孤僻起来。去年8月，小文想上学，朋友们建议李女士将他送往特殊教育学校，以免发病影响其他同学。李女士含泪回应：“医生已经诊断我儿子病情无大碍，他应该像大多数孩子一样读普通小学。”

李女士带着小文到东升一小报名，负责招生的老师不敢擅作主张，将其情况逐级上报。当天下午，谭正海召开学校班子成员会议，讨论小文入学一事。面对同事们的担忧，谭正海力排众议：“教育没有拒绝的权利，教师没有嫌弃的理由，我们不抛弃每一个学生。”

如今，小文和同学们一起上课、游戏，得到老师一视同仁的关心，语言沟通能力有了显著增强，健康快乐地成长着。

“一个好校长就是一所好学校。”这是谭正海常挂在嘴边的一句话，她也是这么做的。

去年11月，东升一小被选为全市素质教育现场会观摩点之一，全校2000余名师生及家长开始精心准备社团展示节目。一个星期五的清晨，谭正海离家时不慎从楼梯跌落摔伤了脚，经简单处置后，她忍痛来到学校五楼报告厅督导节目排练。次日，经医生诊断，她的脚骨折了需做手术，但她选择保守治疗，打着石膏坚持工作。

有了舒适的学习环境，教学质量才能保证。漫步东升一小校园，文化墙、崇礼园等景观如春风化雨，浸润着学生们的心灵。这里的一草一木都凝结着谭正海的心血：6棵银杏树是从苗圃基地的数千株苗木中选出的，电动伸缩门的选购考察了市内20余家企事业单位，教学楼墙砖的设计反复修改……

辛勤付出，终得回报。多年来，谭正海荣获“全国百名教育管理杰出人物”“第七届全国小学优秀校长”“河南省特级教师”等荣誉称号。“干教育是个良心活，家长把孩子交到学校，我们心里就要装着孩子，对得起自己的良心！”她说。

-人物心声：希望东升一小的每个学生离开母校时，脸上洋溢着幸福的笑容，身上浸润着母校的气质——知礼、明礼、守礼。

-记者感言：谭正海以校为家、爱生如子，把“学为人师，行为世范”作为追求的目标，时刻以昂扬的斗志投身到教学工作中，致力于做一名让学生、家长、社会满意的教育工作者。(洛阳晚报记者 姜明明)