洛阳供热首日 记者一线探冷暖

昨日，我市今冬供热正式拉开序幕。今年我市新增集中供热面积743万平方米，总供热面积升至6273万平方米，供热面积不断扩大的背后，是我市对民生需求保障力度的不断加大。记者昨日前往供热“第一线”，带您感受供热首日的“温度”。

新区热力分公司监控室

昨日，我市今冬供热正式拉开序幕。今年我市新增集中供热面积743万平方米，总供热面积升至6273万平方米，供热面积不断扩大的背后，是我市对民生需求保障力度的不断加大。记者昨日前往供热“第一线”，带您感受供热首日的“温度”。

新供热小区：居民家中暖意浓

昨日上午，记者来到洛龙区绿都悦府小区入户探暖，随机进入该小区2号楼居民靳风华家中，一进屋，室内暖意浓浓，温度计显示温度已超过20℃。

该小区是今年我市新增供热小区。70岁的靳风华和老伴入住新房已有半年。“没想到入住首年暖气就来了，供热第一天屋里就这么暖和。”靳风华说。

“这是主卧和客厅阀门，可以适当调大点；这是儿童房的阀门，如果没人住可以关小些，省流量。”因是第一次采用分户计量，靳风华不懂如何调节流量，负责该小区用热的洛阳北控水务集团新区热力分公司“供热小管家”符志卫详细为老人讲解并调节。

随后，记者来到该小区换热站，看到一次网供水温度为78.3℃，回水温度为40℃；二次网供水温度为44.7℃，回水温度为37.9℃。“刚开始供热，温度需逐渐升高，目前这一温度，能够使居民家中暖气热起来，供热温度将随天气及用热负荷变化继续升高。”符志卫说。

“供热小管家”上门服务

燃气供热小区：专人巡检保供热

“我们家客厅有个暖气片不热，能不能来看下？”昨日，西工区和昌城小区A区的市民李淑霞遇到了正在这里巡检的新奥燃气运营部工作人员张亮亮，连忙上前询问。

来到李淑霞家，张亮亮发现除了客厅里的暖气片，其余都是温热的。“应该是有气堵住了，放放气就行了。”他说。

拿来扳手和毛巾，张亮亮拧开了暖气片上的排气阀，过了几分钟，暖气片热了起来。

今年6月，李淑霞搬入和昌城的新家。“昨天有专人来家里检查暖气有没有漏水，今年第一次用上暖气，感觉很好。”

张亮亮介绍，该小区今年刚建成，目前入住率不算高，但为了让大家能温暖过冬，新奥燃气公司早早地在这里建好了分布式清洁供热设备。目前，该小区5台燃气机组已全部开始运行，供水温度也超过了60℃。

抢修供热管网

热力抢修工：争分夺秒排故障

14日17时至15日12时，对于热力抢修工白学强来说，是争分夺秒的19小时。

白学强是负责洛河以南区域供热抢修人员。14日17时许，该区域供热管网不断升温升压，太康路与新月路交叉口东约150米的路面突然出现漏水。供热抢修工人第一时间对漏水点进行排查，原来学府街管线供回水管网被其他拉管工程穿透，导致漏水，抢修人员随即投入抢修。该事故直接影响学府街、英才路沿线小区的正常用热。

“让受影响小区尽快恢复正常供热的同时，要将对其他小区的影响降到最低。”白学强说，抢修时，对奥体花城、大曌国际等学府街沿线小区，采取暂停供热，对英才路沿线小区，采取适当降温降压供热。

昨日11时许，记者在抢修现场看到，抢修人员在深约4米的地下，对漏水管道进行最后的焊接。12时，经过19个小时的连夜抢修，该供热管道恢复供热。

供热服务热线：“开阀”“不热”问得多

“请家中留人，这就安排开阀”“哪屋不热？现在安排工作人员前往。”……昨日一早，新区热力分公司监控室里的服务热线响不停。只见监控室大屏幕滚动显示各小区热换站实时监控画面，各小区供回水温度、压力一目了然。热线工作人员第一时间将监控及热线反映的问题，反馈到各小区的“供热小管家”，便于及时解决。

记者昨日从三家供热企业了解到，供热首日用户反映的问题主要是开阀(未按时缴费或此前家中无人)、不热和何时供热。昨日，洛阳热力有限公司共接到热线电话456个，其中，反映需开阀的占39%，家中不热的占28.5%，咨询何时供热的占13.5%，政策咨询的占13%，其他占6%。（洛阳日报记者 赵佳 张宁 通讯员 张冬慧 文/图）