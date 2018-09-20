洛阳新增2家博士后科研工作站

在近日举行的河南省新设博士后科研工作站授牌暨“博新人才”颁证仪式上，我市的中铁隧道局集团有限公司、河南柴油机重工有限责任公司获批博士后科研工作站，中航锂电(洛阳)有限公司的单旭意获河南省高层次人才特殊支持“中原千人计划”——中原青年博士后创新人才称号。

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市人社局相关负责人介绍，我市博士后科研工作站大多采用“政府主导、依托企业”的模式，有效整合了政府、企业和社会资源，为其初期建设提供资金支持，助推其快速成长。目前，全市共成立博士后科研工作站31家(含10家分站)、省级博士后创新实践基地18家，数量均居全省前列。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 闫一平）