“洛阳发现西汉大墓”后续报道：有没有人尝尝这“千年美酒”？

本报率先报道西汉大墓的发掘情况后，引发众多媒体高度关注。新华社、中央电视台、《中国青年报》，英国《每日邮报》及日本、印度等国的媒体纷纷进行报道。读者、网友也进行留言，提出不少有意思的问题。昨日，《洛阳晚报》邀请西汉大墓现场发掘负责人潘付生针对这些问题进行了回答。

西汉大墓出土的一对酒壶和“千年美酒”(左)(11月5日摄)

本报率先报道西汉大墓的发掘情况后，引发众多媒体高度关注。新华社、中央电视台、《中国青年报》，英国《每日邮报》及日本、印度等国的媒体纷纷进行报道。读者、网友也进行留言，提出不少有意思的问题。

昨日，《洛阳晚报》邀请西汉大墓现场发掘负责人潘付生针对这些问题进行了回答。

问题一

有没有人尝尝“千年美酒”？

答：这些酒不能尝，因为这是文物，必须受到严格保护。另外，还可以告诉大家，之前陕西省有过类似发现，经检测后酒精度只有百分之零点几，也就是说如果您真去喝一口，也不会尝出什么酒味儿。

问题二

为什么会出土这么多与酒相关的文物？

答：汉代时饮酒之风盛行，《汉书·食货志》就有“百礼之会，非酒不行”的描述。作为汉代非常流行的文学形式，汉赋中也有“清者为酒，浊者为醴(lǐ)。清者圣明，浊者顽骏”之类赞美酒的句子。当时大家“事死如事生”，生前拥有的一定要带到地下，因此如果到了地下，美酒当然必不可少了。

问题三

墓主人地位是不是非常显赫？

答：国内的权威专家看了这座墓之后，从墓葬规模的角度进行判断，认为墓主人的官秩级别在一千石以上，应该不会高于两千石，没有达到王侯级别；从历史的角度来看，洛阳是西汉控制国家东部的核心，必须牢牢控制，因此在这一区域不封王。不过，这座墓出土的器物不寻常，墓主人可能是个有特殊地位、特殊身份的人。

问题四

有没有出土墓志之类的文物？

答：墓志是指放在墓里的刻有死者生平事迹的石刻，不仅可以确定墓主人的身份，还拥有很高的文献价值。现在普遍的观点是墓志从魏晋时期开始大规模流行，随着时代发展不断成熟。秦、西汉、东汉虽然有类似的石刻，数量非常少，形制也不固定。这座墓的时代处于西汉中晚期，因此不大可能出现墓志类的文物，想要确定墓主人的具体身份，还要靠印章等可靠证据。

问题五

为什么该墓没有被盗？

答：洛阳“十墓九空”是有历史原因的，尤其汉墓在三国时期就已经被盗得非常严重了，这座墓能保存成这样确实不容易。具体来说，这座墓的主墓室没有被盗，但有的侧室被盗过，可能由于墓葬较大、结构特殊，盗墓贼没找到主墓室。几十年前，洛阳棉纺织厂(现白马集团)在上面盖了厂房，就更不可能被盗了。

问题六

为啥这里的文物保存得特别好？

答：主要是这里的地理位置好，它位于邙山南麓的坡地延伸地带，土地的渗水性佳。考古圈有句话叫“干千年，湿万年，不干不湿就半年”，描述文物保存非常形象。（洛阳晚报记者 潘立阁/文 张怡熙/图）