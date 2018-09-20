国内首台纯电动无人驾驶拖拉机加紧测试

近日，在河南省智能农机创新中心，技术人员正在加紧对国内首台自主研发的纯电动无人驾驶拖拉机——“超级拖拉机1号”开展改进后的系列测试。

近日，在河南省智能农机创新中心，技术人员正在加紧对国内首台自主研发的纯电动无人驾驶拖拉机——“超级拖拉机1号”开展改进后的系列测试。

“超级拖拉机1号”是一款中马力拖拉机，由无人驾驶系统、动力电池系统、智能控制系统、中置电机及驱动系统、智能网联系统等五大核心系统构成。通过GPS定位和农机无人驾驶操作系统，可实现车身360度障碍物检测与避障、路径跟踪及农具操作等功能。据了解，改进调试工作将持续到明年3月。届时这台纯电动无人驾驶拖拉机将转入田间作业试验阶段。（洛阳日报记者 潘郁 摄）