洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳出台扶贫扶志行动方案 推出五项重点举措
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-16 09:05

　　从麻将场上的常客，到致富路上的标兵，栾川县陶湾镇红庙村年轻力壮的王朝峰、杨彦会两口子在脱贫政策支持下，靠种植香菇过上了好日子。

　　命运曾伤害过他，他却报之以歌。嵩县黄庄乡三合村张嵩现身残志坚，成就了“人勤劳蜂勤酿生活甜蜜蜜，搬新房娶新娘幸福奔小康”的脱贫佳话。

　　…………

　　扶贫必先扶志。唯有贫困群众扶起了志气、挺起了腰板，才能解开贫困的枷锁。脱贫攻坚总攻战打响以来，河洛山乡脱贫攻坚如火如荼，越来越多贫困群众正在党和政府的帮助下，用奋斗收获幸福。

　　日前，市脱贫攻坚领导小组扶贫扶志行动指挥部出台《洛阳市扶贫扶志行动方案》，紧扣“激发内生动力，提升发展能力”要求，提出思想“扶志”、典型“扶志”、文化“扶志”、文明“扶志”、政策“扶志”等五项重点举措，引导贫困群众摒弃“等靠要”的消极思想，真正变“要我脱贫”为“我要脱贫”。

　　思想“扶志”

　　积极推进“新时代文明实践中心”建设，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。组织脱贫攻坚各条战线的先进典型，成立宣讲团，深入基层一线开展宣讲，激发贫困群众内生动力。强化新闻宣传，坚持报、台、网、微、端同向发力，加快推动县级融媒体中心建设，讲好洛阳脱贫攻坚故事。建设县域志愿服务中心，广泛开展邻里互助、文化惠民、济困助学、政策宣讲等扶贫志愿服务活动。

　　典型“扶志”

　　倡导勤劳致富正气，大力选树“自强脱贫模范”“脱贫光荣户”，扎根基层、服务贫困群众的党员干部，帮扶责任人先进典型，积极参与脱贫事业的各类社会组织、爱心人士和企业先进典型。每年大张旗鼓选树表彰一批扶贫扶志工作先进典型。

　　文化“扶志”

　　聚焦实现文化小康，着力推进文化惠民，建好用活农村文化设施。开展文化墙、村史馆建设，开展县级图书馆、文化馆总分馆、数字农家书屋项目建设，推进贫困地区广播电视无线数字化覆盖工程。积极开展文化扶贫，推动“戏曲进农村”“快乐星期天”等活动向贫困地区倾斜，组织“红色文艺轻骑兵”开展文化帮扶，让贫困群众享受更多文化发展成果。以文化传承创新体系重大专项重点项目库为载体，争取一批重大文化产业项目落户贫困地区，推动文化旅游深度融合、创新发展。

　　文明“扶志”

　　培育和践行社会主义核心价值观，大力加强农村精神文明建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。大力推动移风易俗工作，常态长效整治农村婚庆丧事大操大办、高额彩礼、厚葬薄养等不良习俗。扎实推进“孝善敬老”活动，形成家庭孝心养老、社会善心敬老的良好风尚。加大文明村镇创建力度，深化“文明家庭”“星级文明户”“脱贫光荣户”创建，大力开展好媳妇、好儿女、好公婆等选树宣传活动，因地制宜开展农村家风家训展示馆建设。

　　政策“扶志”

　　完善脱贫攻坚帮扶政策，探索实施“劳动收入奖励计划”，采取以奖代补、先建后补和发放劳务补助等办法，提高贫困群众参与发展生产的积极性。突出技能“扶志”，举办“精准脱贫技能培训班”，推动有就业能力和就业愿望的建档立卡贫困劳动力就业率达100%。加强农村“一约四会”建设，建立健全村规民约、村民议事会、道德评议会、红白理事会、禁毒禁赌会等群众自治组织，形成良好的生活习惯、文明理念、道德风尚。探索正向激励机制，推广“爱心超市”做法，鼓励贫困群众用积分换取“爱心超市”物品。（洛阳日报记者 白云飞）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·给宝宝化验小便，您知道怎么看化验单吗？
  • ·怕子宫受牵连，宫颈癌患者想将其一并切除
  • ·天冷了，赶紧给爸妈买一身保暖内衣？
    		•
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
        弯腰能摸地，抬腿踢过头，天天骑车买菜，爱玩智能产品……您能想到，这是一位年过九旬的老人的日常生活吗？9...
  • ·宠物洗牙还真是个精细活儿
  • ·精彩的旅行生活从60岁开始
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 省商务厅出台意见支持洛阳中原城市群...
  • 洛阳首条城市综合管廊热力管线建成投用
  • 明日22时起，王城大道与开元大道交叉...
  • 洛阳西汉大墓主墓室将搬家
  • 王城大道与南昌路全线20套“鹰眼”监...
  • 洛阳县（市）区机构改革座谈会召开
  • 险！吊车挂钩砸到电动三轮车 车上还有...
  • 洛阳市领导与干部群众共同参加冬季植...
  • 洛阳6个项目施工单位被约谈
  • 今冬明春，洛阳16.4万亩土地将披绿衣
    		•
    百姓呼声
    咨询：父母的房产过户给子女需要准备啥材料
    咨询：新生儿医保卡必须要换新？怎么办理
    精彩图片
    栾川县秋扒乡：香菇大...
    今冬明春，洛阳16.4万...
    中国第四批赴南苏丹（...
    王城大道与南昌路全线2...
    精彩热帖

    净涵天影与秋光

    相逢

    甘肃鸣沙山游拍

    菊花
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605