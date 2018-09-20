洛阳出台扶贫扶志行动方案 推出五项重点举措

从麻将场上的常客，到致富路上的标兵，栾川县陶湾镇红庙村年轻力壮的王朝峰、杨彦会两口子在脱贫政策支持下，靠种植香菇过上了好日子。

从麻将场上的常客，到致富路上的标兵，栾川县陶湾镇红庙村年轻力壮的王朝峰、杨彦会两口子在脱贫政策支持下，靠种植香菇过上了好日子。

命运曾伤害过他，他却报之以歌。嵩县黄庄乡三合村张嵩现身残志坚，成就了“人勤劳蜂勤酿生活甜蜜蜜，搬新房娶新娘幸福奔小康”的脱贫佳话。

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扶贫必先扶志。唯有贫困群众扶起了志气、挺起了腰板，才能解开贫困的枷锁。脱贫攻坚总攻战打响以来，河洛山乡脱贫攻坚如火如荼，越来越多贫困群众正在党和政府的帮助下，用奋斗收获幸福。

日前，市脱贫攻坚领导小组扶贫扶志行动指挥部出台《洛阳市扶贫扶志行动方案》，紧扣“激发内生动力，提升发展能力”要求，提出思想“扶志”、典型“扶志”、文化“扶志”、文明“扶志”、政策“扶志”等五项重点举措，引导贫困群众摒弃“等靠要”的消极思想，真正变“要我脱贫”为“我要脱贫”。

思想“扶志”

积极推进“新时代文明实践中心”建设，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。组织脱贫攻坚各条战线的先进典型，成立宣讲团，深入基层一线开展宣讲，激发贫困群众内生动力。强化新闻宣传，坚持报、台、网、微、端同向发力，加快推动县级融媒体中心建设，讲好洛阳脱贫攻坚故事。建设县域志愿服务中心，广泛开展邻里互助、文化惠民、济困助学、政策宣讲等扶贫志愿服务活动。

典型“扶志”

倡导勤劳致富正气，大力选树“自强脱贫模范”“脱贫光荣户”，扎根基层、服务贫困群众的党员干部，帮扶责任人先进典型，积极参与脱贫事业的各类社会组织、爱心人士和企业先进典型。每年大张旗鼓选树表彰一批扶贫扶志工作先进典型。

文化“扶志”

聚焦实现文化小康，着力推进文化惠民，建好用活农村文化设施。开展文化墙、村史馆建设，开展县级图书馆、文化馆总分馆、数字农家书屋项目建设，推进贫困地区广播电视无线数字化覆盖工程。积极开展文化扶贫，推动“戏曲进农村”“快乐星期天”等活动向贫困地区倾斜，组织“红色文艺轻骑兵”开展文化帮扶，让贫困群众享受更多文化发展成果。以文化传承创新体系重大专项重点项目库为载体，争取一批重大文化产业项目落户贫困地区，推动文化旅游深度融合、创新发展。

文明“扶志”

培育和践行社会主义核心价值观，大力加强农村精神文明建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。大力推动移风易俗工作，常态长效整治农村婚庆丧事大操大办、高额彩礼、厚葬薄养等不良习俗。扎实推进“孝善敬老”活动，形成家庭孝心养老、社会善心敬老的良好风尚。加大文明村镇创建力度，深化“文明家庭”“星级文明户”“脱贫光荣户”创建，大力开展好媳妇、好儿女、好公婆等选树宣传活动，因地制宜开展农村家风家训展示馆建设。

政策“扶志”

完善脱贫攻坚帮扶政策，探索实施“劳动收入奖励计划”，采取以奖代补、先建后补和发放劳务补助等办法，提高贫困群众参与发展生产的积极性。突出技能“扶志”，举办“精准脱贫技能培训班”，推动有就业能力和就业愿望的建档立卡贫困劳动力就业率达100%。加强农村“一约四会”建设，建立健全村规民约、村民议事会、道德评议会、红白理事会、禁毒禁赌会等群众自治组织，形成良好的生活习惯、文明理念、道德风尚。探索正向激励机制，推广“爱心超市”做法，鼓励贫困群众用积分换取“爱心超市”物品。（洛阳日报记者 白云飞）