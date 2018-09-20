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想当飞行员的男生看过来，18日前可报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-16 09:13

　　昨日，记者从市招办了解到，沈阳航空航天大学、烟台南山学院将于19日在我市组织民航招飞初检，有意参加的考生可在18日前向所在高中报名。市招办相关负责人郭航行提醒考生，今年在我市进行民航招飞的学校共4所，其中2所报名已结束，想当民航飞行员的高三考生，可抓住此次机会。

　　●招飞学校

　　沈阳航空航天大学、烟台南山学院

　　●时间安排

　　18日前，有意参加两校招飞的考生可向所在高中报名。19日8时30分至14时，两校均在洛阳市天兴宾馆(王城大道与凯旋西路交叉口)进行初检。参加沈阳航空航天大学初检时，须携带身份证、招飞报名登记表(可找老师要)。参加烟台南山学院初检时，须携带身份证、1英寸蓝底免冠照片1张、烟台南山学院飞行技术专业报名表(可找老师要)。

　　●报名条件

　　沈阳航空航天大学要求：①16至20周岁(1999年9月1日至2003年8月31日出生)、理科、英语语种的男性高中毕业生。②身高超过168厘米；单眼裸眼视力不低于0.1(C字表)；体重不超过或低于标准体重10%，标准体重(千克)＝身高(厘米)-110；无文身；无口吃等。烟台南山学院要求：①16至20周岁(1999年9月1日至2003年8月31日出生)、英语语种的应往届高中毕业生，文理兼收，仅限男生。②身高168厘米至185厘米；裸眼远视力不低于0.1(C字表)或矫正视力不低于1.0；无口吃等；体重不足50公斤，或体重的计算结果在(身高-110)±10%区间之外的不合格。

　　●咨询电话

　　沈阳航空航天大学：024-89723737

　　烟台南山学院：0535-8737936、8737956、8609785(洛阳晚报见习记者 刘敏)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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