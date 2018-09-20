13日，省纪委副书记、省监察委员会副主任阮金泉率调研组来洛，对我市纪检监察年度综合工作进行调研。

13日，省纪委副书记、省监察委员会副主任阮金泉率调研组来洛，对我市纪检监察年度综合工作进行调研。

在市纪委监察委机关，调研组传达了中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际在河南调研时的重要讲话精神，对我市纪检监察年度综合工作、扫黑除恶专项斗争等情况进行详细了解，并召开座谈会听取大家对纪检监察工作的意见和建议。在新安县纪委监察委，调研组实地查看了谈话、约谈、心理咨询等场所建设情况，听取了县委主要负责同志履行全面从严治党主体责任情况汇报，与乡镇纪委、县纪委派驻机构负责同志座谈交流。

阮金泉强调，纪检监察机关要不断强化政治建设，真正把落实“两个维护”体现在具体工作中，确保中央重大决策部署落地见效。要加大执纪办案力度，始终保持惩治腐败的高压态势，持续抓好信访举报、扫黑除恶及“毁伞”、纠正“四风”等工作。要充分发挥巡察“利剑”作用，创新巡察工作方法，推进以案促改，做好巡察“后半篇文章”。要不断深化监察体制改革，按照“打铁必须自身硬”的要求，强化队伍建设，推动纪检监察工作高质量发展。

市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任赵会生等参加调研。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）