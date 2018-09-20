洛阳市政协：坚决把全面从严治党主体责任落到实处

昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开十三届市政协党组理论学习中心组第一次集体学习(扩大)会，着重围绕“党组履行全面从严治党主体责任”这一专题，深入学习贯彻习近平总书记关于党要管党、从严治党的重要论述，推动市政协全面从严治党高质量发展。

昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开十三届市政协党组理论学习中心组第一次集体学习(扩大)会，着重围绕“党组履行全面从严治党主体责任”这一专题，深入学习贯彻习近平总书记关于党要管党、从严治党的重要论述，推动市政协全面从严治党高质量发展。

学习会采取专题辅导报告的形式进行，邀请市委党校党史党建部主任、副教授王洲作辅导报告。王洲以“认真履行全面从严治党主体责任，推动全面从严治党不断向纵深发展”为题，对全面从严治党主体责任是什么、为什么要履行全面从严治党主体责任，以及如何抓好全面从严治党主体责任等进行了系统阐释和深入解读。

杨炳旭在会上强调，市政协各级党组织要切实强化“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的观念，牢牢抓住主体责任这个管党治党的“牛鼻子”，扛起主责、抓好主业、当好主角，持续营造政协风清气正的良好政治生态。要健全责任体系，理清责任链条，拧紧责任螺丝，形成层层递进、环环相扣的落实主体责任工作体系。要对照党章党规标准和中央、省委、市委要求，以更高的标准、更严的要求、更实的作风，坚决把全面从严治党主体责任落到实处。

会议还对做好市政协当前重点工作提出要求。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 冯波）