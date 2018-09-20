洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市政协：坚决把全面从严治党主体责任落到实处
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-16 09:05

　　昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开十三届市政协党组理论学习中心组第一次集体学习(扩大)会，着重围绕“党组履行全面从严治党主体责任”这一专题，深入学习贯彻习近平总书记关于党要管党、从严治党的重要论述，推动市政协全面从严治党高质量发展。

　　学习会采取专题辅导报告的形式进行，邀请市委党校党史党建部主任、副教授王洲作辅导报告。王洲以“认真履行全面从严治党主体责任，推动全面从严治党不断向纵深发展”为题，对全面从严治党主体责任是什么、为什么要履行全面从严治党主体责任，以及如何抓好全面从严治党主体责任等进行了系统阐释和深入解读。

　　杨炳旭在会上强调，市政协各级党组织要切实强化“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的观念，牢牢抓住主体责任这个管党治党的“牛鼻子”，扛起主责、抓好主业、当好主角，持续营造政协风清气正的良好政治生态。要健全责任体系，理清责任链条，拧紧责任螺丝，形成层层递进、环环相扣的落实主体责任工作体系。要对照党章党规标准和中央、省委、市委要求，以更高的标准、更严的要求、更实的作风，坚决把全面从严治党主体责任落到实处。

　　会议还对做好市政协当前重点工作提出要求。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·给宝宝化验小便，您知道怎么看化验单吗？
  • ·怕子宫受牵连，宫颈癌患者想将其一并切除
  • ·天冷了，赶紧给爸妈买一身保暖内衣？
    		•
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
        弯腰能摸地，抬腿踢过头，天天骑车买菜，爱玩智能产品……您能想到，这是一位年过九旬的老人的日常生活吗？9...
  • ·宠物洗牙还真是个精细活儿
  • ·精彩的旅行生活从60岁开始
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 省商务厅出台意见支持洛阳中原城市群...
  • 洛阳首条城市综合管廊热力管线建成投用
  • 明日22时起，王城大道与开元大道交叉...
  • 洛阳西汉大墓主墓室将搬家
  • 王城大道与南昌路全线20套“鹰眼”监...
  • 洛阳县（市）区机构改革座谈会召开
  • 险！吊车挂钩砸到电动三轮车 车上还有...
  • 洛阳市领导与干部群众共同参加冬季植...
  • 洛阳6个项目施工单位被约谈
  • 今冬明春，洛阳16.4万亩土地将披绿衣
    		•
    百姓呼声
    咨询：父母的房产过户给子女需要准备啥材料
    咨询：新生儿医保卡必须要换新？怎么办理
    精彩图片
    栾川县秋扒乡：香菇大...
    今冬明春，洛阳16.4万...
    中国第四批赴南苏丹（...
    王城大道与南昌路全线2...
    精彩热帖

    净涵天影与秋光

    相逢

    甘肃鸣沙山游拍

    菊花
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605