洛阳市集中收听收看“清风中原大讲堂”

昨日，2018年第2期“清风中原大讲堂”在郑州举行，我市以视频形式集中收听收看。

昨日，2018年第2期“清风中原大讲堂”在郑州举行，我市以视频形式集中收听收看。

此次大讲堂邀请了中央纪委国家监委法规室副局级纪检监察员周鹏飞作辅导报告。周鹏飞围绕“着力提高纪律建设的政治性、时代性、针对性”，对《中国共产党纪律处分条例》进行了充分解读。报告中，他着重讲解了纪律处分条例的由来；坚决做到“两个维护”，着力提高纪律建设的政治性；贯彻以人民为中心的发展思想，着力提高纪律建设的时代性；突出执纪审查的特点、重点，着力提高纪律建设的针对性；以永远在路上的恒心和韧劲，切实抓好《中国共产党纪律处分条例》的贯彻落实等。

收听收看报告后，我市广大党员领导干部纷纷表示，周鹏飞的辅导报告充分阐释了《中国共产党纪律处分条例》的重大意义和深刻内涵，报告清晰、透彻、权威，特别是穿插的大量典型案例，让大家受到了深刻的纪律教育。作为一名党员领导干部，要不断学习《中国共产党纪律处分条例》，时刻以纪律为准绳，打牢思想基础，筑牢思想防线，常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律己之心，切实做到勤政为民、廉洁从政。

刘宛康、吴中阳、杨炳旭、胡衡庐、吴孟铎、赵会生、黄为忠、娄会峰、王琰君、尚英照、何伟等在洛的市级领导，市纪委监委机关和派驻机构全体干部，市委巡察机构全体干部，在洛的省管企业和高等院校纪委书记等在市会议中心分会场集中收听收看。各县(市)区也分别设立分会场组织收听收看。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）