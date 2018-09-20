洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

西工大路口社区安置房：新楼供热 圆了我的暖气梦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-16 09:05

　　商先生擦拭家中的暖气片

　　昨日上午，商先生摸着家里热乎乎的暖气片，脸上露出了笑容。今年3月，他和家人拿到西工区洛北办事处大路口社区的安置房钥匙，10月2日搬进120多平方米的新家。“没想到入住安置房当年就能供热，我和家人太高兴了。”商先生说，这是他第一次用上暖气，心情很激动。

　　大路口社区安置房小区位于华山路与汉宫路交叉口东南角，今年3月进行安置房分配，共5栋楼10个单元约810户居民。

　　洛阳新奥能源发展有限公司(简称洛阳新奥能源)燃气供暖项目负责人王雪梅说，今年7月，洛阳新奥能源联系大路口社区安置房小区物业公司，双方经过协商，物业公司同意由洛阳新奥能源为大路口社区安置房小区提供燃气集中供热，当月开始施工建设，10月底完工，确保了今冬采暖季准时供热。

　　“相比传统集中供热，燃气集中供热除节能环保外，热损耗低，一两个小区公用一个热源就可实现供热，根据天气变化还可实现提前或延迟供热。”王雪梅说。

　　昨日上午，《洛阳晚报》记者来到大路口社区安置房小区，看到洛阳新奥能源的员工正在实时监测燃气集中供热系统的运行，保障居民用热。

　　“听说今年冬天能供热，我立即报名缴费。”商先生说，他家里有八旬老人和幼儿，以前住在老房子里，没有暖气，每年冬天都很难熬。

　　王雪梅说，燃气集中供热是一种采用清洁能源的分布式供热模式，是城市集中供热的重要补充形式之一，2016年首次亮相我市。目前，洛阳新奥能源已为市区多个小区提供燃气供热服务。供热价格将按照市政府集中供热相关政策执行，不比传统供热方式多收钱；普通用户家中现有的供热管网、供热设备无须更换，可照常使用。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 杨于野/文 李卫超/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·给宝宝化验小便，您知道怎么看化验单吗？
  • ·怕子宫受牵连，宫颈癌患者想将其一并切除
  • ·天冷了，赶紧给爸妈买一身保暖内衣？
    		•
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
        弯腰能摸地，抬腿踢过头，天天骑车买菜，爱玩智能产品……您能想到，这是一位年过九旬的老人的日常生活吗？9...
  • ·宠物洗牙还真是个精细活儿
  • ·精彩的旅行生活从60岁开始
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 省商务厅出台意见支持洛阳中原城市群...
  • 洛阳首条城市综合管廊热力管线建成投用
  • 明日22时起，王城大道与开元大道交叉...
  • 洛阳西汉大墓主墓室将搬家
  • 王城大道与南昌路全线20套“鹰眼”监...
  • 洛阳县（市）区机构改革座谈会召开
  • 险！吊车挂钩砸到电动三轮车 车上还有...
  • 洛阳市领导与干部群众共同参加冬季植...
  • 洛阳6个项目施工单位被约谈
  • 今冬明春，洛阳16.4万亩土地将披绿衣
    		•
    百姓呼声
    咨询：父母的房产过户给子女需要准备啥材料
    咨询：新生儿医保卡必须要换新？怎么办理
    精彩图片
    栾川县秋扒乡：香菇大...
    今冬明春，洛阳16.4万...
    中国第四批赴南苏丹（...
    王城大道与南昌路全线2...
    精彩热帖

    净涵天影与秋光

    相逢

    甘肃鸣沙山游拍

    菊花
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605