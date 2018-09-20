西工大路口社区安置房：新楼供热 圆了我的暖气梦

昨日上午，商先生摸着家里热乎乎的暖气片，脸上露出了笑容。今年3月，他和家人拿到西工区洛北办事处大路口社区的安置房钥匙，10月2日搬进120多平方米的新家。“没想到入住安置房当年就能供热，我和家人太高兴了。”商先生说，这是他第一次用上暖气，心情很激动。

商先生擦拭家中的暖气片

昨日上午，商先生摸着家里热乎乎的暖气片，脸上露出了笑容。今年3月，他和家人拿到西工区洛北办事处大路口社区的安置房钥匙，10月2日搬进120多平方米的新家。“没想到入住安置房当年就能供热，我和家人太高兴了。”商先生说，这是他第一次用上暖气，心情很激动。

大路口社区安置房小区位于华山路与汉宫路交叉口东南角，今年3月进行安置房分配，共5栋楼10个单元约810户居民。

洛阳新奥能源发展有限公司(简称洛阳新奥能源)燃气供暖项目负责人王雪梅说，今年7月，洛阳新奥能源联系大路口社区安置房小区物业公司，双方经过协商，物业公司同意由洛阳新奥能源为大路口社区安置房小区提供燃气集中供热，当月开始施工建设，10月底完工，确保了今冬采暖季准时供热。

“相比传统集中供热，燃气集中供热除节能环保外，热损耗低，一两个小区公用一个热源就可实现供热，根据天气变化还可实现提前或延迟供热。”王雪梅说。

昨日上午，《洛阳晚报》记者来到大路口社区安置房小区，看到洛阳新奥能源的员工正在实时监测燃气集中供热系统的运行，保障居民用热。

“听说今年冬天能供热，我立即报名缴费。”商先生说，他家里有八旬老人和幼儿，以前住在老房子里，没有暖气，每年冬天都很难熬。

王雪梅说，燃气集中供热是一种采用清洁能源的分布式供热模式，是城市集中供热的重要补充形式之一，2016年首次亮相我市。目前，洛阳新奥能源已为市区多个小区提供燃气供热服务。供热价格将按照市政府集中供热相关政策执行，不比传统供热方式多收钱；普通用户家中现有的供热管网、供热设备无须更换，可照常使用。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 杨于野/文 李卫超/图）