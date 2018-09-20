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洛阳市委组织部出台办法 强化巡视巡察整改日常监督
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-16 08:54

　　日前，市委组织部出台《中共洛阳市委组织部巡视巡察整改日常监督暂行办法》，建立组织部门对巡视巡察整改情况督查督办制度，以“外在压力”倒逼被巡视巡察党组织将整改抓到位、抓到底，以“监督常在”促进巡视巡察整改常态化、长效化。

　　办法明确，组织部门要重点对巡视巡察移交的选人用人、党组织建设、违反换届纪律等方面问题整改进行监督。对具体事项、个性问题，组织部门要逐人、逐项、逐级评估验收，重点监督即知即改、立行立改是否到底，看问题整改是否落地有声，看办理结果是否经得起历史检验，看是否举一反三，切实防止同类问题再次发生。对共性普遍问题，组织部门要重点看政策是否清晰，措施是否有力，工作是否一体部署、整体实施、按计划推进，确保整改不偏不虚。对持续整改成效，组织部门要重点看长效机制建立情况，列入整改台账的制度机制是否按照预定时限建立完善，是否有针对性，是否既能“当下改”又能“长久立”，是否高效执行、务实管用，形成常态长效。

　　办法规定了发函督促、专项检查、暗访抽查、提级督办、联动督查等5种日常监督方式。在常规监督检查的基础上，对个别推进缓慢、整改不力的重要事项，对两次督办催办仍未能有效解决的，将把其列入上一级巡视巡察反馈问题整改台账，实行提级挂账、重点管理，由上级党委(党组)及组织人事部门全程督办，确保问题整改落细落实、见底见效。

　　办法强调，组织部门要用好问责武器，对整改不力、拒不整改的，对高举轻放、应付交差、企图蒙混过关甚至弄虚作假的，要严肃追责问责，典型案例要公开曝光，力争达到“问责一个、警醒一片”的效果。同时，办法强调要把日常了解干部情况与巡视巡察整改结合起来，将整改工作情况和实效纳入领导班子、领导干部综合考评的内容，对反映干部不担当不作为的问题及时跟进，动态解决班子建设、队伍建设等存在的问题。

　　市委组织部有关负责人表示，该办法的出台，将组织部门对巡视整改的日常监督与纪检监察机关监督检查、巡视巡察机构督办督查、群众监督等工作有机结合，构建有序衔接、互为补充、协调一致的巡视巡察整改监督链条，确保巡视巡察发现的问题条条要整改、件件有着落，确保管党治党、从严治党要求落到实处。 （洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 张瑶）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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