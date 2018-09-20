洛阳：提速交通建设 助力城市发展

近日，栾川县庙子镇卡房村附近，满载渣土的大卡车在狭窄的便道上穿梭，打破了山林的宁静。伴随着隆隆的爆破声，我省目前最长的公路隧道——尧栾西高速公路伏牛山隧道正以每天7米左右的速度向前推进。

近日，栾川县庙子镇卡房村附近，满载渣土的大卡车在狭窄的便道上穿梭，打破了山林的宁静。伴随着隆隆的爆破声，我省目前最长的公路隧道——尧栾西高速公路伏牛山隧道正以每天7米左右的速度向前推进。

气温骤降，伏牛山隧道施工现场的氛围依然火热。项目负责人说，该隧道的进度决定着尧栾西高速公路的通车时间，目前700多人的施工队伍正在7个工作面24小时轮班作业，“白加黑”“5+2”不间断施工。

尧栾西高速是我市“三横三纵三环”高速公路网的重要组成部分，也是栾川、嵩县等我市南部县(市)一条重要的交通大动脉。今年，该高速已完成投资近13亿元，隧道、桥梁等已全面开建。

今年以来，全市重大交通项目建设加速度发展，“三横三纵三环”高速公路网、组团快速路网等得到进一步完善。与尧栾西高速同年开建的济洛高速同样正在加紧建设之中，目前，该项目的节点工程跨黄河大桥建设进度已过半，今年已完成投资4.87亿元。

我市干线公路多个重大项目也在加快推进。今年，我市共有10个普通干线公路续建、新建项目，年初至今已完成投资5.44亿元，占年度计划的76%。

在场站建设方面，洛阳龙门站综合交通枢纽北广场二期地下工程已进入主体结构施工阶段，其客运中心已于10月底试运营，部分县(市)区的居民享受到了铁路客运与公路客运的“零换乘”。

交通是基础设施体系中的关键要素，也是考量一个城市现代化程度的重要指标。近日召开的全市重点工作推进会明确，要认真抓好重大交通基础设施建设，大力推进呼南高铁豫西通道前期工作和洛阳龙门站综合交通枢纽建设，加快推进尧栾西、济洛、新伊、渑栾高速公路、二广高速城区段拓宽工程和市区至孟津及新安快速路建设，为城市发展提供坚实保障。

就贯彻落实全市重点工作推进会精神，市交通运输局相关负责人表示，将紧抓重大交通基础设施建设，加强与国土等部门的沟通，切实做好土地供应、资金筹措等基础保障工作，按照既定时间节点，确保工程顺利推进。

完善“三横三纵三环”高速公路网。利用已建成的连霍高速、二广高速、宁洛高速等，与新开建或谋划中的尧栾西高速、济洛高速、新伊高速、偃师至伊川高速等，形成连通全省的两小时辐射圈。年底前，确保新伊、渑栾、栾卢高速公路项目土地预审工作取得重大进展；完成二广高速公路洛阳城区段改扩建工程投资1亿元，其跨洛河桥左幅通车，右幅完成上部结构50%，跨伊河桥右幅通车，左幅完成上部结构50%。

推进半小时快速通道交通圈。加快“一中心六组团”之间的快速通道建设，进一步构建中心城区与偃师、孟津、吉利、伊川、宜阳、新安之间的半小时交通圈、经济圈、生态圈和生活圈。年底前，洛吉快速通道洛阳至孟津段改建项目桥梁桩基完成80%，下部结构完成50%，完成投资1.8亿元；洛新快速通道改线段全幅和加宽段北半幅，完成桥梁桩基85%，路基工程70%，涵洞全部完成。

打造洛阳龙门站综合交通枢纽。根据规划，该枢纽不仅是城市重要的铁路客运枢纽，也是全市重要的长途客运枢纽和城市区南部重要的公共交通枢纽。目前，该项目正在进行地下停车场、换乘中心、地铁2号线车站及区间工程等的施工。年底前，该工程将完成所有基础建设施工，未来该区域将实现高铁、地铁、长途汽车、公交车、社会车辆和出租车等多种交通方式的互联互通，就近换乘。（洛阳日报记者 张宁）