问暖热线：供热第一天，大家关心这些“热”问题

昨日是采暖季首日，晚报“问暖热线”接到数百个读者的咨询电话，大家的问题集中在“家中暖气不太热”“新供热小区暖气片冷热不均”和“暖气没开阀”这三类。记者请专业技术人员支招儿，快来学学吧。

昨日是采暖季首日，晚报“问暖热线”接到数百个读者的咨询电话，大家的问题集中在“家中暖气不太热”“新供热小区暖气片冷热不均”和“暖气没开阀”这三类。记者请专业技术人员支招儿，快来学学吧。

若您有任何供热方面的问题，可继续拨打晚报热线66778866或通过“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)留言，相关问题会得到及时解答。提问时，请务必说明自家小区名称及所在区域。

热度值：★★★★☆

问题：既有供热小区，家里暖气不热怎么办

洛阳热力有限公司(简称市热力公司)技术人员：

室温能否达标，一要看热源运行是否正常；二要看管网是否有突发故障；三要看小区热交换站、二次管网的设计、建设和运行水平如何；四要看户内热力设施安装是否科学合理。

如果出现主管网的供热参数未达标，请小区物业或业主及时与所属热力公司联系、解决。

热交换站换热问题也会导致采暖温度不达标。如果热交换站设计不合理、设备结垢严重、管理不到位、个别用户放水等，都会出现室内温度偏低问题。目前，我市住宅小区的庭院管网主要由小区物业部门管理，二次网循环水应确保达到软化标准，并建立水质定时检查制度，遇到这种情况，业主可与物业公司联系。

如果小区内其他住户采暖正常，个别住宅室温偏低，经排气等初步检查后仍存在问题，可能是用户家中的采暖系统设计不合理，这种情况可通过改造采暖系统解决。

热度值：★★★☆☆

问题：新供热小区，暖气片冷热不均咋回事

市热力公司技术人员：

新供热小区多会出现水力失衡问题，集中表现为不同暖气片、不同单元、不同楼之间冷热不均。出现这些问题的原因是，在供热初期，管网中部分杂质随着温度升高，将入户阀门前的过滤网堵塞，造成流水不畅和暖气片冷热不均。

热力公司在每个直管小区都安排有专人负责，用户可查看小区内张贴的维修人员电话直接报修。

洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司技术人员：

除了上述原因，供热初期暖气片不热，还可能因为房屋需要一个吸热过程，完全暖起来需要3天到4天，热力管网循环、平衡也需要过程。

洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司的各直管小区都有专人负责清理过滤网等，用户有需要的话，可拨打服务热线9618966或小区内贴出的“供热小管家”电话。

热度值：★★★☆☆

问题：采暖费已缴，但我家还没开阀怎么办

晚报“问暖热线”：

三家热力集中供热企业此前均通过晚报公布了缴费截止时间，对于迟交费用的用户，将在采暖季开始后陆续开阀，详情可拨打各热力公司的电话咨询、预约。

市热力公司：63005678

洛阳北控水务集团新区热力分公司：9618966

洛阳高新热力有限公司：64331318（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 程诚）