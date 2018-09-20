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洛阳市政府召开党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-16 08:46

　　昨晚，市政府党组书记、市长刘宛康主持召开市政府党组(扩大)会议，研究中央第一巡视组巡视反馈意见市政府牵头事项整改工作，对整改事项再交办、再协调，对整改措施再完善、再强化。

　　会议逐一听取了市发改委、市统计局、市政府金融办、市扶贫办、市国资委、市环保局等单位牵头事项整改情况汇报。会议指出，当前，巡视整改工作已由集中整改阶段转入持续整改阶段，整改工作取得了阶段性成效，但各部门决不能有丝毫放松和懈怠，要按照省委、市委要求，扎实做好整改工作的“后半篇”文章，坚决打好持续深化整改这场硬仗。

　　会议强调，各级各部门要进一步提升政治站位，把巡视整改作为树牢“四个意识”、坚定“两个维护”的具体行动，以坚决的态度、有力的举措，确保各项整改任务按时间节点有力有效推进。要进一步夯实整改责任，紧盯节点任务，聚焦问题、对账跟进，持续落实好“列单、交单、办单、清单”的推进机制，切实做到整改一个、验收一个、销号一个。要进一步加强工作督导，对未整改到位的事项要进行全面梳理，加大日常督查检查频次，逐个问题、逐家单位对账盘点，持续跟踪问效，促进问题尽快解决；对已整改完成的事项，要主动开展“回头看”，巩固提升整改成效。要进一步抓好统筹结合，将巡视整改与全面深化“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标结合起来，落实好市委各项决策部署，把巡视整改成果转化为政府系统党员干部干事创业的动力，转化为推动经济发展高质量、党的建设高质量的实际行动，用实实在在的工作业绩检验巡视整改工作成效。 （洛阳日报记者 孙自豪）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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