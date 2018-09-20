治堵，洛阳交警部门打出“组合拳”

连日来，我市交警部门发挥主力军作用，用足用好现代技术手段，持续加大对交通违法行为的打击力度，打出一套治乱治堵“组合拳”，不断为解好交通之堵和群众心中之“堵”贡献力量。

治理交通拥堵，必须标本兼治。

连日来，我市交警部门发挥主力军作用，用足用好现代技术手段，持续加大对交通违法行为的打击力度，打出一套治乱治堵“组合拳”，不断为解好交通之堵和群众心中之“堵”贡献力量。

“天眼”助阵解拥堵

“通过监控，可以清晰看到王城大道各主要路口周边车辆通行情况，一旦发现拥堵，就快速采取措施。”14日上午，在市交警支队控制调度中心内，副支队长王伟正和该中心民警认真查看高空监控设备传回的实时道路通行画面，对道路通行情况进行分析研判。

王伟表示，目前，市交警支队已实现对王城大道与南昌路全线高空监控全覆盖，可全面获取施工路段周边道路通行信息，为交通秩序治乱治堵提供决策依据。高空监控设备的最大优点是“站得高、看得远”。它们安装在高大的建筑物上，在天气良好的情况下可直接获取3至5个路口的道路通行情况，与安装在路口的监控设备形成互补，点面结合，便于民警及时掌握一定范围内的整体道路通行情况，在发生拥堵时迅速确定拥堵点所在。

距离该中心10公里外的市交警支队高新交巡大队，大队长袁卫华也在通过高空监控设备查看南昌路与滨河北路交叉口周边道路通行情况，分析治堵举措。

“民警在路上看到的范围有限，巡逻一圈时间也很长，不利于快速发现意外情况。治乱治堵一方面要加强一线值守巡逻，另一方面要用足用好现代技术手段，实现精准施策。”袁卫华说。

治理违停除“梗阻”

12日10时许，市交警支队金谷交巡大队民警高浩山和同事沿解放路唐宫路至中州路段进行保通道路巡查，对路边乱停乱放的机动车开出违法停车告知单。

根据法律规定，设有禁停标志、标线的路段，机动车道与非机动车道、人行道之间设有隔离设施的路段及人行横道、施工地段不得停车；公共汽车站、急救站、加油站或消防队(站)门前及距离上述地点30米以内的路段，除使用上述设施以外，不得停车。

高浩山表示，违停的危害并不像有的市民所想的那样“随便停一会儿没事儿”“周围没啥车过，多停一会儿也没事儿”，在保通道路上违法停车相当于卡住了“咽喉”，极易导致交通拥堵。保通道路普遍狭窄，违法停车易加剧机动车和非机动车通行混乱，在早晚高峰时段极易导致交通事故发生，也会阻碍事故救援车辆快速到达。市民出行前请认真考虑目的地周边停车是否方便，如不方便停车，就要尽可能选择公共交通。

携手各方开“新路”

“汉屯路纱厂南路至解放路段、唐宫路纱厂南路至解放路段、状元红路……”14日上午，市交警支队金谷交巡大队民警赵国瑞正和同事进一步细化该大队民警梳理出的拥堵路段、路口排查一览表。与以往不同的是，表中除了拥堵路段、路口名称，还有相关街道办事处的名称和联系人。

“对拥堵路段开展深入细致的拉网式排查，除了方便工作，更为我们下一步和街道办事处、社区共同推动区域交通秩序治乱治堵，铺出文明交通‘新路’准备了条件。”赵国瑞说。

近期，交警部门将按照“区级管面、街道管线、社区管段”的“路长制”要求，推动区、街道、社区班子成员担任路长，联合城管、住建、环卫部门，各司其职，分工协作，全面做好管内道路的问题协调、日常巡查、道路管理等工作，做到责任不留空白、监管不留盲区。此外，我市还将动员更多文明交通志愿者参与到早晚交通高峰期的文明交通引导上来，实现大家齐努力、共同解拥堵的目标。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 谢育健）

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王城大道与开元大道交叉口东西方向今晚起断行

因王城大道快速路下穿开元大道工程施工，开元大道望春门街口(不含)至王城大道西侧保通道路(不含)段将于今日22时起围挡施工，16日至19日为围挡试验期。围挡持续至2019年1月25日，在此期间，王城大道与开元大道交叉口东西方向断行。

为方便车辆绕行，届时王城大道与牡丹大道交叉口东西方向恢复通行。此外，王城大道西侧保通道路与关林路交叉口禁止车辆由北向东左转，相关车辆可先右转行驶至洛阳理工学院路口掉头，再由西向东沿关林路直行通过该路口。

相关车辆绕行线路如下：

-由东向西方向行驶车辆

经开元大道或政和路由东向西行驶车辆，可在到达望春门街口后右转驶入望春门街，通行望春门街、太康路、王城大道快速路，通过隋唐园立交的两条左转匝道完成掉头，驶入王城大道西侧保通道路返回开元大道行驶。

经太康路由东向西行驶车辆，可在到达望春门街口后右转驶入望春门街，绕行隋唐园立交东侧地面道路、地面定向掉头匝道驶入王城大道西侧保通道路，进而通行开元大道。

经牡丹大道或展览路由东向西行驶车辆可绕行牡丹大道、学府街，进而通行开元大道。

经关林路或翠云路由东向西行驶车辆绕行关林路。

-由西向东方向行驶车辆

经开元大道由西向东行驶车辆，可在到达开元大道与学府街交叉口后右转绕行学府街、牡丹大道(或关林路)、望春门街返回开元大道行驶。

经王城大桥由北向南前往市政府方向的车辆，可通行隋唐园立交驶入古城快速路，行驶至古城快速路与金城寨街交叉口右转前往。

由西苑桥经古城快速路前往市政府方向的车辆，可一直行驶至古城快速路与金城寨街交叉口右转前往。(苏楠 谢育健)