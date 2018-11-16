昨日是今冬采暖季第一天，很多洛阳人见面打招呼，说的不是“您吃了没”，而是“您家热了吗”。记者分兵多路，来到市区一些居民家中探访供热情况，一起来看看吧。

供热首日，一幼儿园室温达到二十摄氏度

昨日是今冬采暖季第一天，很多洛阳人见面打招呼，说的不是“您吃了没”，而是“您家热了吗”。记者分兵多路，来到市区一些居民家中探访供热情况，一起来看看吧。

幼儿园暖气片热了 孩子们都想摸摸

探访时间：昨日10时

探访小区：洛龙区绿都悦府小区

绿都悦府小区是洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司今年新增的直管小区，采用分户计量方式供热。

昨日10时，记者来到该小区热交换站时，“供热小管家”符志卫正在记录一次网和二次网的水温变化，经测定，该小区的一次网和二次网平均水温已达标。

“供热第一天，管网水温不会太高，因为热源厂设备刚刚运转，而且小区二次网里都是凉水，所以升温会有点儿慢。”符志卫说，随着设备运转逐渐稳定，管网水温将逐渐升高。

随后，记者跟随符志卫来到小区内的幼儿园。“暖暖的”“让我摸一摸”……因为幼儿园是首次供热，不少小朋友对挂在墙上的暖气片很好奇，大家嘻嘻哈哈，争相要和暖气片“亲密接触”。记者拿出温度计放在教室内，十几分钟后，测得室内温度为20℃。

在该小区2号楼2单元801室，住户靳女士说，她家已经热了，但是她不知道家里的供热阀门怎么调。查看后，符志卫把靳女士家的供热阀门关小了一些，他说，因为是分户计量，为避免浪费，建议大家别把阀门开得太大。

远程调控热力管网水温

烘萝卜丝、温洗脸水

她发现暖气片的不少妙用

探访时间：昨日10时30分

探访小区：涧西区天建小区

涧西区天建小区是洛阳热力有限公司(简称市热力公司)在涧西区面积最小的供热小区，也是该公司的直管小区。

74岁的张中英是天建小区8号楼的住户。昨日上午，记者见到她时，她正在家一边看着电视剧一边擦萝卜丝。她说，她家14日晚上就热了，她和老伴儿都很高兴，但因为担心睡着后暖气可能停，所以她特地定了表，半夜起来摸了摸暖气片，直到确定暖气片仍是热的，这才放心地再次睡去。

记者在张中英的卧室看到，暖气片上铺着一些萝卜丝。她告诉记者：“老伴儿爱吃萝卜干，室外温度低，擦好的萝卜丝晒不干，放在暖气片上能烘干。”除了用暖气片烘萝卜丝，她还发现了暖气片的另一个用处——每晚睡觉前，用矿泉水瓶装两瓶自来水，第二天早上用瓶里的水洗脸，水温刚刚好。

清洗阀门滤网

家里暖气片冷热不均 原来是毛巾盖住了温控阀

探访时间：昨日11时30分

探访小区：涧西区黄河路37号院

黄河路37号院是市热力公司今年新增的直供小区，66岁的陈留栓是这个小区的老住户。

昨日11时30分，记者随市热力公司工作人员在小区里见到陈留栓，她说：“我家暖气片几组热几组不热。”

记者在陈留栓家看到，她家的两根供热管道，一根热得烫手，另一根却不热。市热力公司技术人员在屋内查看了一圈后，指着客厅暖气片底部搭着的一条毛巾说：“不热的原因在这儿。”

“毛巾盖住了温控阀，导致温控阀对室温的判断出现错误，室温还没到预设温度，温控阀就已经自动锁闭了。”技术人员一边说，一边拿开毛巾。过了一会儿，陈留栓家逐渐热了起来。

技术人员提醒广大热用户，一般情况下，温控阀开到3挡，意味着当室温达到20℃时，暖气片阀门将自动关小，以达到节能的目的。想用热稳定，温控阀就不能随意更换挡位，或者用杂物覆盖。

屋里暖暖的 生意才好做

探访时间：昨日14时30分

探访地点：高新区蓝泊湾小区

石闪闪和几个朋友在蓝泊湾小区租了一套房开汗蒸馆。

“开汗蒸馆，最怕屋里冷，客户从蒸房出来后因为温差大，容易感冒。”石闪闪说，她店里使用的是地暖，从14日开始，进屋就能感觉到阵阵暖意了，到了昨日就更暖和了，她在店里穿一件单衣都不会感觉冷。

洛阳高新热力有限公司相关负责人说，蓝泊湾是该公司的直管小区，他们从8日开始，就对辖区范围内自主热源覆盖的直管小区开启了低温运行模式，目的是把工作前置，预留、解放更多人力解决供热初期用户遇到的各种问题。

教室升温缓慢 大学生期盼再热点儿

探访时间：昨日15时

探访地点：洛阳理工学院开元校区

在洛阳理工学院开元校区的一间教室里，记者遇到大三学生吴颖嘉，家在浙江的她，今年已是第三个年头在洛阳过冬了。“家里冬天也冷，因为没有暖气，全靠空调、热水袋和暖宝宝保暖，即便在室内也要穿厚点儿。”吴颖嘉说，来到洛阳用上暖气，她才觉得冬天不那么难受了，所以，每年一入冬，她就盼着暖气片尽快热起来，“今天上午教室和宿舍的暖气片还不太热，不过下午温度已经慢慢上来了”。

采访中，对供热首日的情况，不少同学表示理解，他们期待供热设备运行尽快稳定，让室内再热点儿，他们可以更舒服地生活、学习。（洛阳晚报记者 王若馨 智慧 实习生 郭琦 通讯员 张建华 张冬慧 冯来新/文 记者 张怡熙 张光辉/图）