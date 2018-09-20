懂不懂行，一张口就知道。游客参观帝陵，看见陵前的石雕，是这么说的：“哟，这石狮子真排场！这石人看着跟真的一样！”

石翁仲

石像生

排列整齐的石像生给帝王守灵

懂不懂行，一张口就知道。

游客参观帝陵，看见陵前的石雕，是这么说的：“哟，这石狮子真排场！这石人看着跟真的一样！”

研究文物的人则这么说：“嗯，石像生雕工不错，石翁仲富有朝代特点。”

石像就石像呗，加个“生”字是啥意思？石翁仲又是啥？

古代帝王陵墓或王侯将相冢墓前的石人、石禽、石兽，统称石像生。

石翁仲则专指石人。

古人事死如事生，迷信人死后可以投胎转世。帝王生前住皇宫，走御道，有文武百官前呼后拥，有珍禽异兽装点门面，八面威风。

帝王死后，为了展现皇家威仪，需要相同的排场：“皇宫”可以仿着造一个，小点儿就小点儿；“御道”可以照着修一条，窄点儿就窄点儿，意思到了就成。可文臣武将总不能都砍死陪葬吧？珍禽异兽新皇帝还稀罕呢。

那就用石雕的人、禽兽代替，让它们守在陵前陪伴君王。

这个传统，秦汉时已有。

石翁仲的原型，据说是秦代大将阮翁仲。阮翁仲乃秦始皇手下的一员猛将，身长一丈三尺(两三米高)，勇猛无比，威震匈奴。

阮翁仲死后，秦始皇为他铸了一尊铜像，置于宫门外。匈奴的探子远望铜像，以为是阮翁仲，不敢靠近。

后人学秦人，把立于宫阙、庙堂、陵墓前的铜人、石人称为“翁仲”。

可见，石翁仲是石制的“翁仲”。同理，石像生是石制的“像生”。

“像生”，像活的一样；生同“牲”，也有供品之意。

它们是皇权的缩影。历代帝王、重臣陵寝建筑沿用不衰，只是数量和品类不尽相同。

石像生通常分为两排，左右对称排布，既有装饰作用，又有象征意义。

以巩义宋陵为例，石像生排序基本固定：帝陵神道两旁，由南向北为望柱、驯象人、瑞禽、角端、仗马、控马官、虎、羊、客使、武将、文臣、门狮、武士。

宋陵石雕以精美高绝的石刻技巧名冠天下。北宋前期的石翁仲高大粗壮，后期的则修长文雅，赵宋王朝作战能力江河日下，可见一斑。

所以，看石像生，可思封建王朝的礼制、兴衰，可品中国石雕艺术的精髓，可见传统文化的博大精深。（洛阳晚报记者 张丽娜 文/图）